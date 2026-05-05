Цзю – о вылете Бивола из топ-5 P4P: «Бенавидес недавно победил, поэтому его подняли. Только из-за этого. Чисто формальность, не имеющая значения»

Цзю прокомментировал вылет Бивола из топ-5 рейтинга P4P.

Экс-чемпион мира по боксу Константин Цзю прокомментировал вылет Дмитрия Бивола из топ-5 рейтинга лучших боксеров вне весовых категорий по версии журнала The Ring.

«Давид [Бенавидес] недавно провел бой и победил, поэтому его подняли. Только из-за этого. Это чисто формальность, не имеющая значения. Самое главное, что мы знаем, кто такой Бивол для нас», – сказал Цзю.

Вчера The Ring обновил рейтинг P4P: Бенавидес обошел Бивола.

