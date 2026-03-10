Бивол и Айферт подерутся 23 мая в карде турнира, который возглавит бой Усик – Верховен (Дэн Рафаэл)

Бивол подерется в карде турнира, возглавляемого Усиком.

Журналист Дэн Рафаэл пишет, что IBF отменяет торги о поединке Дмитрия Бивола и Майкла Айферта. Боксеры уведомили организацию о договоренности по бою.

Бивол и Айферт подерутся 23 мая на территории комплекса пирамид в Гизе. Бой пройдет в карде вечера бокса, возглавляемого поединком Александра Усика и Рико Верховена.

IBF предоставила Биволу и Айферту дополнительное время для заключения контракта о бое