  • Бивол и Айферт подерутся 23 мая в карде турнира, который возглавит бой Усик – Верховен (Дэн Рафаэл)
Бивол и Айферт подерутся 23 мая в карде турнира, который возглавит бой Усик – Верховен (Дэн Рафаэл)

Бивол подерется в карде турнира, возглавляемого Усиком.

Журналист Дэн Рафаэл пишет, что IBF отменяет торги о поединке Дмитрия Бивола и Майкла Айферта. Боксеры уведомили организацию о договоренности по бою.

Бивол и Айферт подерутся 23 мая на территории комплекса пирамид в Гизе. Бой пройдет в карде вечера бокса, возглавляемого поединком Александра Усика и Рико Верховена.

Новый бой Усика пройдет под открытым небом на фоне египетских пирамид. Как это возможно?

IBF предоставила Биволу и Айферту дополнительное время для заключения контракта о бое

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Дэна Рафаэла
18 комментариев
Усик против Верховена? Он бы еще Клинта Иствуда на бой вызвал!
Ответ dimzo
Усик против Верховена? Он бы еще Клинта Иствуда на бой вызвал!
Деньги не пахнут
Ответ dimzo
Усик против Верховена? Он бы еще Клинта Иствуда на бой вызвал!
Он всех перебил
Может "проведут бой", а не "подерутся"?)
Ответ Гриззли
Может "проведут бой", а не "подерутся"?)
Зарубятся)
Санчез даже не Тир-3. Чжилей тоже очевидно не топ
