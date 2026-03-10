Бивол и Айферт подерутся 23 мая в карде турнира, который возглавит бой Усик – Верховен (Дэн Рафаэл)
Бивол подерется в карде турнира, возглавляемого Усиком.
Журналист Дэн Рафаэл пишет, что IBF отменяет торги о поединке Дмитрия Бивола и Майкла Айферта. Боксеры уведомили организацию о договоренности по бою.
Бивол и Айферт подерутся 23 мая на территории комплекса пирамид в Гизе. Бой пройдет в карде вечера бокса, возглавляемого поединком Александра Усика и Рико Верховена.
Новый бой Усика пройдет под открытым небом на фоне египетских пирамид. Как это возможно?
IBF предоставила Биволу и Айферту дополнительное время для заключения контракта о бое
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Дэна Рафаэла
Усик против Верховена? Он бы еще Клинта Иствуда на бой вызвал!
Деньги не пахнут
Он всех перебил
Может "проведут бой", а не "подерутся"?)
Зарубятся)
Санчез даже не Тир-3. Чжилей тоже очевидно не топ
