  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Дана Уайт: «Насчитал примерно 4,3 тысячи зрительских мест на турнире в Белом доме. Большинство из них займут военнослужащие»
3

Дана Уайт: «Насчитал примерно 4,3 тысячи зрительских мест на турнире в Белом доме. Большинство из них займут военнослужащие»

Большую часть зрителей турнира UFC в Белом доме составят военнослужащие.

Президент UFC Дана Уайт заявил, что большую часть зрителей на турнире в Белом доме составят военные.

«Я насчитал примерно 4,3 тысячи зрительских мест на турнире в Белом доме. Большинство из них займут военнослужащие.

Вашингтон – классный город. Сделаем все возможное для фанатов – они отлично проведут время.

Погода? Если пойдет дождь, мы выступим. Снег? Турнир состоится. Единственное, что нас остановит, это гроза. Но мы работаем с военными по этому вопросу.

Единственный раз, когда я когда-либо соглашался провести мероприятие на открытом воздухе, был в Абу-Даби. Я мог бы работать там метеорологом и каждый раз оставался бы прав», – сказал Уайт.

Ранее Дональд Трамп заявил, что арена на турнире в Белом доме вместит 5 тысяч человек.

Ивент в Вашингтоне состоится 14 июня.

Чейл Соннен: «Если UFC нужна победа американца в Белом доме, нужно позвонить в Альбукерке»

Топурия – о решении выступить в Белом доме: «Дело не в политической позиции. Для меня в спорте нет национальностей»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Fox News
logoДана Уайт
logoMMA
logoUFC
logoUFC в Белом доме
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Не сложно угадать погоду в Абу-Даби, где дождь бывает раз пять в году!
Ответ Жора где ты был?
Не сложно угадать погоду в Абу-Даби, где дождь бывает раз пять в году!
Он об этом и шутит, что мог бы там работать метеорологом и каждый день был бы прав
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Трамп – о турнире UFC в Белом доме: «Мы построим арену на 5 тысяч мест. Еще 100 тысяч человек смогут собраться в парке»
2 мая, 07:50
Шон Стрикленд: «Дана Уайт – нарциссичный социопат, больной ублюдок»
30 апреля, 12:15
«Вбежали парни с оружием: «Ложитесь!» Я не лег». Стрельба на ужине Трампа, куда пришел босс UFC
26 апреля, 23:25
Рекомендуем
Главные новости
Хамзат Чимаев ударил ногой Шона Стрикленда на стердауне перед боем на UFC 328
вчера, 21:51Фото
Холлоуэй – о бое с Конором: «Примерно знаю, когда буду драться. Это огромный бой»
вчера, 18:19
Сын Рэмпейджа Джексона признал вину по делу об избиении рестлера. Предполагаемое наказание – 90 дней тюремного заключения
вчера, 17:08
Муслим Салихов снялся с боя на турнире UFC в Макао из-за травмы
вчера, 16:25
Александр Волков: «Мне лучше, если получится повидаться с соперником перед боем, посмотреть, как он себя ведет, как держится»
вчера, 15:22
Волков рассказал, когда UFC платит гонорар за бой: «Понедельник, реже во вторник. Просто потому что это ближайший рабочий день банков»
вчера, 14:18
Роман Копылов: «Кто вес не гонял, тот цену воды не знает. Ни сок, ни газировка, ничего лучше обычной воды, когда ты встал на весы, нет»
вчера, 14:03
Хамзат Чимаев любит Доту: «Я больше 15 лет играю»
вчера, 12:48
Стрикленд – о спарринге с Чимаевым: «Маленькая крыса. Ты просто слабый человек»
вчера, 12:31
Чимаев опубликовал фрагмент спарринга со Стриклендом: «Я издеваюсь над слабыми людьми»
вчера, 12:30Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Усик стал первым вице-президентом «Полесья»: «Для меня это не просто должность. Это возможность влиять, усиливать и развивать украинский спорт»
22 марта, 14:03
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Рекомендуем