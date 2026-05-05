Дана Уайт: «Насчитал примерно 4,3 тысячи зрительских мест на турнире в Белом доме. Большинство из них займут военнослужащие»

Большую часть зрителей турнира UFC в Белом доме составят военнослужащие.

«Я насчитал примерно 4,3 тысячи зрительских мест на турнире в Белом доме. Большинство из них займут военнослужащие.

Вашингтон – классный город. Сделаем все возможное для фанатов – они отлично проведут время.

Погода? Если пойдет дождь, мы выступим. Снег? Турнир состоится. Единственное, что нас остановит, это гроза. Но мы работаем с военными по этому вопросу.

Единственный раз, когда я когда-либо соглашался провести мероприятие на открытом воздухе, был в Абу-Даби. Я мог бы работать там метеорологом и каждый раз оставался бы прав», – сказал Уайт.

Ранее Дональд Трамп заявил , что арена на турнире в Белом доме вместит 5 тысяч человек.

Ивент в Вашингтоне состоится 14 июня.

