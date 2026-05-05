  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Волков – о поединке Перейры и Гана: «UFC выиграли с этим боем. Он точно не будет скучным, ведь это не настоящий титульник. Скорее промо-бой или медийный»
3

Волков – о поединке Перейры и Гана: «UFC выиграли с этим боем. Он точно не будет скучным, ведь это не настоящий титульник. Скорее промо-бой или медийный»

Волков считает, что матчмейкинг UFC благосклонен к Перейре и Гану.

Боец UFC Александр Волков считает, что матчмейкинг промоушена благосклонен к Алексу Перейре и Сирилу Гану.

«Все равно, кто победит в бою Перейры и Гана. Если выиграет Сирил, значит он одолеет звезду UFC и выйдет на новый уровень в СМИ. Если победит Алекс, он возьмет уже третий титул в карьере, так что для него это будет большое достижение. В любом случае, UFC выиграли с этим боем. Поединок точно не будет скучным, ведь это не настоящий титульник. Скорее промо-бой или медийный.

Ган никогда не сталкивался с борцами, вроде Кертиса Блейдса. Они просто могут повалить его, удержать на земле, а затем избить, нанеся хорошие удары в партере. Мы никогда не видели его в такой ситуации. В нашем бою было нечто подобное в третьем раунде, но я вообще не борец. UFC подбирает ему довольно удобных соперников. Перейра – кикбоксер. Против хороших бойцов он тоже не дрался», – сказал Волков.

Напомним, Ган и Перейра подерутся в соглавном событии UFC Freedom за временный пояс тяжелого дивизиона.

Камбэк Топурии и дебют Перейры в тяжах – исторический турнир UFC в Белом доме

Нганну считает, что Перейре тяжело победить Гана: «Алекса ждет бой с тяжеловесом, который в стойке весит меньше него»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: MMA Fighting
logoUFC
logoАлександр Волков
logoMMA
logoСирил Ган
logoUFC в Белом доме
logoАлекс Перейра
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
ЮФС давно не скрывает, что главное бабки, а у кого пояс и кто с кем дерется это уже второстепенно. Чуваков аккумулирующих кассу стараются как можно дольше удерживать на вершине и ограждать от боев с сильными, но не зрелищными соперниками. Бизнес.
Ответ СвинопаС
ЮФС давно не скрывает, что главное бабки, а у кого пояс и кто с кем дерется это уже второстепенно. Чуваков аккумулирующих кассу стараются как можно дольше удерживать на вершине и ограждать от боев с сильными, но не зрелищными соперниками. Бизнес.
Волкову реально не везёт с обстоятельствами, если бы не тычок в глаз Гана и не травма Аспинала, то уже давно бы подрался с победителем того боя.
Никогда не забуду, как лысый стоял перед Саней и повторял « тебя поимели», было очень смешно. Но сам за базар не ответил.
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Вахитов считает Гана фаворитом поединка с Перейрой: «Шансы 70 на 30 в пользу Сирила. У него есть все»
27 апреля, 12:39
UFC проведет пресс-конференцию со всеми участниками турнира в Белом доме
25 апреля, 15:25
Сергей Павлович: «Если Перейра будет чувствовать себя хорошо, то у него есть шанс поймать Гана»
24 апреля, 10:55
Рекомендуем
Главные новости
Хамзат Чимаев ударил ногой Шона Стрикленда на стердауне перед боем на UFC 328
вчера, 21:51Фото
Холлоуэй – о бое с Конором: «Примерно знаю, когда буду драться. Это огромный бой»
вчера, 18:19
Сын Рэмпейджа Джексона признал вину по делу об избиении рестлера. Предполагаемое наказание – 90 дней тюремного заключения
вчера, 17:08
Муслим Салихов снялся с боя на турнире UFC в Макао из-за травмы
вчера, 16:25
Александр Волков: «Мне лучше, если получится повидаться с соперником перед боем, посмотреть, как он себя ведет, как держится»
вчера, 15:22
Волков рассказал, когда UFC платит гонорар за бой: «Понедельник, реже во вторник. Просто потому что это ближайший рабочий день банков»
вчера, 14:18
Роман Копылов: «Кто вес не гонял, тот цену воды не знает. Ни сок, ни газировка, ничего лучше обычной воды, когда ты встал на весы, нет»
вчера, 14:03
Хамзат Чимаев любит Доту: «Я больше 15 лет играю»
вчера, 12:48
Стрикленд – о спарринге с Чимаевым: «Маленькая крыса. Ты просто слабый человек»
вчера, 12:31
Чимаев опубликовал фрагмент спарринга со Стриклендом: «Я издеваюсь над слабыми людьми»
вчера, 12:30Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Усик стал первым вице-президентом «Полесья»: «Для меня это не просто должность. Это возможность влиять, усиливать и развивать украинский спорт»
22 марта, 14:03
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Рекомендуем