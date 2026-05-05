Волков – о поединке Перейры и Гана: «UFC выиграли с этим боем. Он точно не будет скучным, ведь это не настоящий титульник. Скорее промо-бой или медийный»

Боец UFC Александр Волков считает, что матчмейкинг промоушена благосклонен к Алексу Перейре и Сирилу Гану .

«Все равно, кто победит в бою Перейры и Гана. Если выиграет Сирил, значит он одолеет звезду UFC и выйдет на новый уровень в СМИ. Если победит Алекс, он возьмет уже третий титул в карьере, так что для него это будет большое достижение. В любом случае, UFC выиграли с этим боем. Поединок точно не будет скучным, ведь это не настоящий титульник. Скорее промо-бой или медийный.

Ган никогда не сталкивался с борцами, вроде Кертиса Блейдса. Они просто могут повалить его, удержать на земле, а затем избить, нанеся хорошие удары в партере. Мы никогда не видели его в такой ситуации. В нашем бою было нечто подобное в третьем раунде, но я вообще не борец. UFC подбирает ему довольно удобных соперников. Перейра – кикбоксер. Против хороших бойцов он тоже не дрался», – сказал Волков.

Напомним, Ган и Перейра подерутся в соглавном событии UFC Freedom за временный пояс тяжелого дивизиона.

