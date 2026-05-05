4

Александр Топурия: «Гейджи очень уязвим, когда бьет, но это обоюдоострый риск. Нужно быть избирательным в ударах»

Александр Топурия проанализировал стиль Джастина Гейджи.

«Одна важная вещь: Джастин Гейджи выбирает удары, когда стоит перед соперником. Если вы пытаетесь пробить апперкот с передней ноги, он пробьет по икре. Если вы стоите прямо, он зайдет с апперкотом. Если вы не хотите сближаться, он начнет работать на дистанции, потому что владеет хорошими дальними ударами.

Гейджи очень уязвим, когда бьет, но это обоюдоострый риск. Нужно быть очень избирательным в ударах. Есть место, в котором вы должны быть осторожны: если вы решите ударить, когда он открыт, то это потому, что вы много думали», – сказал Топурия.

Напомним, Гейджи подерется с Илией Топурией в главном событии UFC Freedom 14 июня.

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал ILIA TOPURIA
Это попытка создать интригу на ровном месте? Очевидно, что Джастин как соперник очень удобен Топурии.
ага ценность себе набивает :)
Брату
Илия лучше конечно, но шанс что Гейджи попадет есть, одно дело если его будут весь бой бороть, другое в стойке драться, в стойке шанс есть и довольно неплохой, хотя Илия и лучше. А так буду болеть за Илию как боец он мегакрут
