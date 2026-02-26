Даниэль Кормье: «Топурия, Перейра и Чимаев могут стать тройными чемпионами»

Кормье считает, что Чимаев может стать тройным чемпионом.

Даниэль Кормье назвал бойцов, которые могут стать тройными чемпионами в UFC .

«Думаю, Топурия способен драться за три пояса. Перейра тоже. И я думаю, что Чимаев способен выступать в трех весовых категориях на высоком уровне» – сказал Кормье.

Топурия – чемпион UFC в легком весе, Чимаев – в среднем, Перейра – в полутяжелом.

Даниэль Кормье: «У Перейры нет борцовского опыта, а мы видели, что Хамзат делает с такими парнями»