Даниэль Кормье: «Топурия, Перейра и Чимаев могут стать тройными чемпионами»
Кормье считает, что Чимаев может стать тройным чемпионом.
Даниэль Кормье назвал бойцов, которые могут стать тройными чемпионами в UFC.
«Думаю, Топурия способен драться за три пояса. Перейра тоже. И я думаю, что Чимаев способен выступать в трех весовых категориях на высоком уровне» – сказал Кормье.
Топурия – чемпион UFC в легком весе, Чимаев – в среднем, Перейра – в полутяжелом.
Даниэль Кормье: «У Перейры нет борцовского опыта, а мы видели, что Хамзат делает с такими парнями»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: ютуб-канал Даниэля Кормье
Арман сам провинился и его наказали. Если вы не в курсе там не бойцы решают с кем драться. Топурия двойной чемпион а Мовсар, Арман, еще даже за титул не дрались ни разу.
Больше так не позорься чел
Хотя бы изучите в инете его физ, данные
вот уж новость