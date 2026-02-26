22

Даниэль Кормье: «Топурия, Перейра и Чимаев могут стать тройными чемпионами»

Кормье считает, что Чимаев может стать тройным чемпионом.

Даниэль Кормье назвал бойцов, которые могут стать тройными чемпионами в UFC.

«Думаю, Топурия способен драться за три пояса. Перейра тоже. И я думаю, что Чимаев способен выступать в трех весовых категориях на высоком уровне» – сказал Кормье.

Топурия – чемпион UFC в легком весе, Чимаев – в среднем, Перейра – в полутяжелом.

Даниэль Кормье: «У Перейры нет борцовского опыта, а мы видели, что Хамзат делает с такими парнями»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: ютуб-канал Даниэля Кормье
Топурия пусть сперва биться начнет с реальными претендентами, а то убежал от Мовсара, Лопеса и бегает от Царукяна
Ответ Ivan Girugamesh
Топурия пусть сперва биться начнет с реальными претендентами, а то убежал от Мовсара, Лопеса и бегает от Царукяна
Откуда только вы все беретесь, кто убежал от кого. Мовсар, еще даже за титульный не дрался а топурии там давно нет. И сам Мовсар снялся с их назначенного боя.
Арман сам провинился и его наказали. Если вы не в курсе там не бойцы решают с кем драться. Топурия двойной чемпион а Мовсар, Арман, еще даже за титул не дрались ни разу.
Ответ Ika Ika
Откуда только вы все беретесь, кто убежал от кого. Мовсар, еще даже за титульный не дрался а топурии там давно нет. И сам Мовсар снялся с их назначенного боя. Арман сам провинился и его наказали. Если вы не в курсе там не бойцы решают с кем драться. Топурия двойной чемпион а Мовсар, Арман, еще даже за титул не дрались ни разу.
Я не дам шанс Царукяну драться со мной за титул. Скорее откажусь от пояса, чем дам ему шанс © Топурия (осторожный)
Больше так не позорься чел
Ну DC просто фантазирует, что теоретически, это возможно. Но не в реальности, тк это получается надо вниз спускаться за поясом, а потом вверх на 2 категории. В таком случае, больше всех шансов было бы у Топурии, ввиду размерности и возраста. Только теоретически. Хамзат вниз уже никак, Алекс тоже вряд ли, а вверх его заборят быстро, там огромные ребята.
Ни один не сможет
Ответ Katin Dag
Ни один не сможет
Смотря с кем сведут мачмейкеры, а учитывая что двоих из трех любят с "удобными" сводить, то в полне вероятно и что тройным станут
С трудом представляю топурию п полусреднем, разница в габаритах просто огромная
Ответ С детства за исландию
С трудом представляю топурию п полусреднем, разница в габаритах просто огромная
И где она огромная? Топурия одного роста с Царукяном. И в межсезонье весит 85-86кг
Теоретически да. На самом деле сложно представить квадратного Топурию, набравшего килограммов 15 в среднем. У Чимаева с Перейрой шансов больше, но маловероятно.
Ответ rusichi
Теоретически да. На самом деле сложно представить квадратного Топурию, набравшего килограммов 15 в среднем. У Чимаева с Перейрой шансов больше, но маловероятно.
Вы плохо Топурию
Хотя бы изучите в инете его физ, данные
а могут и не стать
вот уж новость
