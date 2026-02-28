1

UFC Mexico: Морено – Кавана, Вера – Мартинес и другие бои

Турнир UFC Fight Night 268 пройдет в Мехико (Мексика) в ночь с 28 февраля на 1 марта. В главном событии вечера подерутся Брэндон Морено (23-10-2) и Лонир Кавана (8-1-1). 

Другие бои турнира:

Марлон Вера (22-11-1) – Давид Мартинес (13-1);

● Даниэль Зеллхубер (13-3) – Кинг Грин (33-17-1);

● Эдгар Чайрес (10-5) – Фелипи Бунис (14-9).

Начало – в 01:00 по московскому времени. Основной кард стартует в 04:00, трансляция будет доступна на «Матч! Боец» и «Матч! ТВ».

Даниэль Зеллхубер
