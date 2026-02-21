Чимаев – о возможном переходе в полутяжелый вес: «Я просто хочу стать двукратным чемпионом»

Хамзат Чимаев высказался о возможном переходе в полутяжелый дивизион.

Чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев высказался о возможном переходе в полутяжелый дивизион.

Ранее появилась информация, что Чимаев может подняться в весе и провести титульный бой с Иржи Прохазкой .

«Могу ли я сменить вес? Думаю, что я уже полутяжеловес, если говорить о габаритах. Алекс Перейра так и не ответил на вызов. Посмотрим, ответит ли кто-то другой. Я просто хочу стать двукратным чемпионом.

После этого я могу вернуться в свой дивизион. Или останусь там, а потом попробую подняться еще выше. Я не из тех парней, которые мечтают уйти непобежденными. Мне на это плевать. Просто хочу делать крутые вещи», – сказал Чимаев.

