Чимаев – о возможном переходе в полутяжелый вес: «Я просто хочу стать двукратным чемпионом»

20

Хамзат Чимаев высказался о возможном переходе в полутяжелый дивизион.

Ранее появилась информация, что Чимаев может подняться в весе и провести титульный бой с Иржи Прохазкой.

Ранее появилась информация, что Чимаев может подняться в весе и провести титульный бой с Иржи Прохазкой.

«Могу ли я сменить вес? Думаю, что я уже полутяжеловес, если говорить о габаритах. Алекс Перейра так и не ответил на вызов. Посмотрим, ответит ли кто-то другой. Я просто хочу стать двукратным чемпионом.

После этого я могу вернуться в свой дивизион. Или останусь там, а потом попробую подняться еще выше. Я не из тех парней, которые мечтают уйти непобежденными. Мне на это плевать. Просто хочу делать крутые вещи», – сказал Чимаев.

Тренер Чимаева: «Мы слышали, что россиянам могут не разрешить драться в Белом доме. Но Хамзат – не россиянин, он представлял Швецию, а теперь – ОАЭ»

В UFC дерется официант, страдавший от алкоголизма – бросал пить только за две недели до боев

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Red Corner MMA
да нет вопросов, многие хотят, но может хотя-бы 2-3 боя провести перед титульником в новом весе?
Ответ Габи Жезус
да нет вопросов, многие хотят, но может хотя-бы 2-3 боя провести перед титульником в новом весе?
тут медийка решает
Ответ Габи Жезус
да нет вопросов, многие хотят, но может хотя-бы 2-3 боя провести перед титульником в новом весе?
Зачем?
В теории если бой состоится, то у Хамзата хорошие шансы, тупо повалит и будет 5 раундов лежать, у чеха нет шансов
Ответ Isa Babaev_1116975023
В теории если бой состоится, то у Хамзата хорошие шансы, тупо повалит и будет 5 раундов лежать, у чеха нет шансов
пф..Вы явно "бой года" 5 летней давности не смотрели.. Прохаз vs. Тейшейра
Да, в атакующем греплинге Прохазка не очень. Он его и не использует. А вот в оборонительном очень даже. Мне кажется как раз единственный из полутяжей, да и среднего, кто может выиграть у Чимаева это как раз Прохазка. Было бы интересно.
Ответ X3nomorph
пф..Вы явно "бой года" 5 летней давности не смотрели.. Прохаз vs. Тейшейра Да, в атакующем греплинге Прохазка не очень. Он его и не использует. А вот в оборонительном очень даже. Мне кажется как раз единственный из полутяжей, да и среднего, кто может выиграть у Чимаева это как раз Прохазка. Было бы интересно.
И Перейра может, если не перейдёт в тяжи
Глядя на Хамзата, четко понимаешь, что он спокойно заберет и второй пояс)
Ответ Джони Му
Глядя на Хамзата, четко понимаешь, что он спокойно заберет и второй пояс)
На самом деле, есть вопросики. Понятно что он уникальный спортсмен с точки зрения габаритов/скорости/ключевой техники, но в полутяжах уже огромные парни, типа Ракича или Анкалаева, который ростом за 190, и весят прилично за 100 во время боя. Перейра для него понятно что "easy money", в плане стилей. Но с остальными габариты в 5 раундах очень сильно будут отличаться от среднего
Ответ maxuser
На самом деле, есть вопросики. Понятно что он уникальный спортсмен с точки зрения габаритов/скорости/ключевой техники, но в полутяжах уже огромные парни, типа Ракича или Анкалаева, который ростом за 190, и весят прилично за 100 во время боя. Перейра для него понятно что "easy money", в плане стилей. Но с остальными габариты в 5 раундах очень сильно будут отличаться от среднего
Анкалаев еще поверю, что сможет хороший бой ему составить
Слухи ходят, что с Чимаев с Прохазкой в апреле
это смешно, что чимаев ещё хочет и прыгать по весам туда-сюда, учитывая, что в одном весе чаще раза в год мы его не увидим на защите
Топурия когда переходил в 70кг, он до этого пояс защитил против Макса, Махачев всю карьеру провел в 70кг и то-же перешел. Так что Чимаев должен провести 1 защиту в своем весе
