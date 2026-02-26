Теренс Кроуфорд: «Конор Бенн сделал то, что было лучшим для него и семьи»

Кроуфорд прокомментировал ситуацию с Бенном.

Теренс Кроуфорд защитил решение Конора Бенна перейти в Zuffa Boxing. Ранее британский боксер подписал контракт на один бой в Zuffa, а его оклад составит $15 млн.

«Он только что подписал контракт с Zuffa. И куча народа говорит, что он нелояльный, а Эдди Хирн и компания были ему преданы. Но ему дают 15 миллионов за следующий бой. Слушай, о чем люди вообще говорят?

Это просто бизнес. Здесь нет ничего личного. Бенн сделал то, что было лучшим для него и семьи. Так же, как и промоутерские компании делают то, что лучше для них и бизнеса.

Если боец, с которым они подписали контракт, проиграет, скажем, два боя подряд, они его вышвырнут. Без лишних вопросов. Почему? Потому что теперь они просто теряют деньги. Им плевать на семью этого человека. Им безразличен сам человек или отношения с ним. Они не подходят к делу с открытым сердцем, типа: «Ой, ты такой классный парень». Они просто говорят: «Извини, это бизнес. Мы тебя увольняем».

Поэтому, когда боец делает то же, что делает промоутерская компания, менеджер или кто-либо другой, все начинают: «Ты нелояльный, ты такой, ты сякой». Я на это говорю: «Ну и где здесь логика? Объясните мне», – сказал Кроуфорд.

