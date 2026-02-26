Камару Усман не станет соперником Ислама Махачева
Усман не станет соперником Махачева.
Камару Усман рассказал, что не станет следующим претендентом на титул Ислама Махачева в полусреднем весе.
После разговора с Хантером Кэмпбеллом, Умиан считает, что в UFC рассматривают других соперников для Махачева.
Последний бой Усман провел в июне прошлого года, победив Хоакина Бакли. Махачев в ноябре выиграл у Джека Делла Маддалены.
Камару Усман: «Если я возьму титул Махачева, то многие захотят увидеть реванш с Хамзатом при полном лагере. Я бы готовился иначе»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Pound 4 Pound with Kamaru & Henry
