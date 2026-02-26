Конор Бенн проведет бой с Реджисом Прогрейсом в карде Фьюри – Махмудов

Бенну назначили бой.

Конор Бенн проведет бой с Реджисом Прогрейсом 11 апреля в Лондоне.

Бой пройдет в карде поединка Тайсона Фьюри и Арсланбека Махмудова. Трансляция будет доступна на Netflix.

Ранее Бенн подписал контракт на один бой в Zuffa Boxing, его оклад составит $15 млн.

Бенн в последний раз выступал в ноябре, когда победил Криса Юбенка-младшего единогласным решением судей. Его профессиональный рекорд – 24-1.

