Джо Роган: «В ММА нужно больше весовых категорий. Но в UFC меня не слушают, все думают, что я сумасшедший»

Роган хочет больше весовых категорий в ММА.

«Нужно больше весовых категорий. Выиграть два пояса в ММА – уже безумие. Это единственный предел, которого кто-либо достигал. Люди делали это только в двух весовых категориях, никто не делал этого в трех. Если бы у них было больше вариантов, полагаю, мы бы увидели больше конкурентных боев. И в плане здоровья бойцов это плюс.

Меня никто не слушает в UFC . Все думают, что я сумасшедший. У меня есть куча безумных идей по части правил, которые я хотел бы предложить, так что я понимаю, почему они не хотят меня слушать. Я бы вообще перевернул весь спорт с ног на голову», – сказал Роган.

