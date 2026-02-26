Джо Роган: «В ММА нужно больше весовых категорий. Но в UFC меня не слушают, все думают, что я сумасшедший»
Джо Роган высказался о необходимости расширения весовых категорий в ММА.
«Нужно больше весовых категорий. Выиграть два пояса в ММА – уже безумие. Это единственный предел, которого кто-либо достигал. Люди делали это только в двух весовых категориях, никто не делал этого в трех. Если бы у них было больше вариантов, полагаю, мы бы увидели больше конкурентных боев. И в плане здоровья бойцов это плюс.
Меня никто не слушает в UFC. Все думают, что я сумасшедший. У меня есть куча безумных идей по части правил, которые я хотел бы предложить, так что я понимаю, почему они не хотят меня слушать. Я бы вообще перевернул весь спорт с ног на голову», – сказал Роган.
В UFC возможно...возможно не хватает 1 категории между легким и полусредним весом, либо между полусредним и средним. Но не более того