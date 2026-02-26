  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Джо Роган: «В ММА нужно больше весовых категорий. Но в UFC меня не слушают, все думают, что я сумасшедший»
7

Джо Роган: «В ММА нужно больше весовых категорий. Но в UFC меня не слушают, все думают, что я сумасшедший»

Роган хочет больше весовых категорий в ММА.

Джо Роган высказался о необходимости расширения весовых категорий в ММА.

«Нужно больше весовых категорий. Выиграть два пояса в ММА – уже безумие. Это единственный предел, которого кто-либо достигал. Люди делали это только в двух весовых категориях, никто не делал этого в трех. Если бы у них было больше вариантов, полагаю, мы бы увидели больше конкурентных боев. И в плане здоровья бойцов это плюс.

Меня никто не слушает в UFC. Все думают, что я сумасшедший. У меня есть куча безумных идей по части правил, которые я хотел бы предложить, так что я понимаю, почему они не хотят меня слушать. Я бы вообще перевернул весь спорт с ног на голову», – сказал Роган.

Джо Роган: «Тяжелый дивизион сейчас в плачевном состоянии. Бойцов чемпионского уровня почти нет»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: JRE MMA Show
logoДжо Роган
logoUFC
logoMMA
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Как в боксе, чемпион в 8 весовых категориях. Там их столько, что я даже не пытаюсь запомнить кто в какой. Поэтому и в боксе всем в основном интересен только тяжелый вес.
Ответ The suspect
Как в боксе, чемпион в 8 весовых категориях. Там их столько, что я даже не пытаюсь запомнить кто в какой. Поэтому и в боксе всем в основном интересен только тяжелый вес.
Поддерживаю. Четыре пояса чемпиона мира, у каждого свои рейтинги и еще куча весов. На хрена мне за всем этим следить? Если в половине случаев они еще и драться друг с другом не будут, боясь потерять 0.

В UFC возможно...возможно не хватает 1 категории между легким и полусредним весом, либо между полусредним и средним. Но не более того
Ответ The suspect
Как в боксе, чемпион в 8 весовых категориях. Там их столько, что я даже не пытаюсь запомнить кто в какой. Поэтому и в боксе всем в основном интересен только тяжелый вес.
Это еще с учетом того, что в боксе разница в весе гораздо менее критична, чем в ММА, наплодили 100500 категорий, в итоге куда не плюнь - попадешь в какого нибудь чемпиона.
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Джошуа Ван: «Я не знал, что Деметриус Джонсон выступал в UFC»
25 февраля, 17:47
Чарльз Оливейра: «Хочу, чтобы мой отец вручал мне титул BMF. Без него меня бы здесь не было»
25 февраля, 16:52
Даниэль Кормье: «В MMA немногие сохраняют ноль поражений. Хабибу как-то удалось, это безумие»
25 февраля, 16:15
Рекомендуем
Главные новости
UFC Mexico: Морено – Кавана, Вера – Мартинес и другие бои
сегодня, 19:35
Даниэль Кормье: «Перейра поднялся в весе – и это нечто грандиозное. Надеюсь, что он подерется с Джонсом»
сегодня, 18:55
Хельвани сообщил, что Конор не выступит в Белом доме: «На этом турнире не получится заработать»
сегодня, 17:50
Биспинг – о переходе Уиттакера в полутяжелый вес: «Полностью поддерживаю это решение. Роберт пытается перезапустить себя»
сегодня, 16:35
Тренер Анкалаева – об анонсе боя Прохазки и Ульберга: «Считал, что мы заслужили шанс подраться за титул»
сегодня, 15:15
Магомед Бибулатов: «Хочу посмотреть, как Чимаев избивает и унижает Стрикленда»
сегодня, 14:30
Сергей Фатеев стал главой Союза ММА России. Федор Емельяненко избран почетным президентом
сегодня, 13:55
Александр Волкановски: «Люди слишком сильно критикуют Аспиналла. Иногда достаточно одного удара, чтобы потерять зрение»
сегодня, 13:00
Николай Ветров: «Верю, что Махачева очень сложно заставить постучать»
сегодня, 12:20
Top Dog 41 | Севостьянов vs Нухов
сегодня, 12:00ВидеоСпортс"
Ко всем новостям
Последние новости
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня 2025, 12:48
Рекомендуем