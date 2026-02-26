Джефф Монсон: «Я уже давно не профессиональный спортсмен. Работаю в правительстве, график плотный, устаю»

Монсон рассказал, почему дисциплина важнее мотивации.

Джефф Монсон рассказал, как относится к мотивации и дисциплине.

«Мотивация? Забудьте. Важна только дисциплина. Я уже не молодой. Давно не профессиональный спортсмен. Работаю в правительстве, график плотный, устаю.

Но я все еще тренируюсь каждый день. Кроме воскресенья. Зачем? Не для титулов. Не для зрителей. А потому что это дисциплина. Мотивация приходит и уходит. Сегодня есть, завтра – нет. А дисциплина – это когда ты просто встаешь и идешь в зал. Не хочешь? Идешь. Устал? Идешь. Нет настроения? Идешь. Каждый день. Кроме воскресенья. Это единственное, что работает по-настоящему. Не ждите волшебного настроения – просто делайте», – написал Монсон.

В 2013 году Монсон переехал в Россию, в 2018-м получил российское гражданство. В 2023 году он перестал быть гражданином США.

