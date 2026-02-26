Александр Усик опроверг слухи о подписании контракта с Zuffa Boxing
Усик не подписывал контракт с Zuffa.
В команде Александра Усика опровергли слухи о подписании контракта с Zuffa Boxing – боксерским промоушеном Даны Уайта.
Ранее WBC обязал Усика провести защиту титула против Агита Кабайела.
Усик провел последний бой в июле 2025 года, нокаутировав Даниэля Дюбуа в пятом раунде. Ранее WBC обязал Усика провести защиту титула против Агита Кабайела.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: инстаграм Сергея Лапина
