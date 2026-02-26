Теренс Кроуфорд: «Бой Тайсон – Пол был подставным. Майку стоило огромных усилий не ударить его»

Кроуфорд назвал подставным бой Тайсона и Пола.

Теренс Кроуфорд заявил, что бой Майка Тайсона и Джейка Пола был подставным.

«Я думаю, бой был подставным. Никогда не видел, чтобы Тайсон кусал перчатки, и ему стоило огромных усилий не ударить его. Просто было больно видеть, что икона завершает вот так.

Майку вообще не следовало выходить на ринг. С его связями и возможностями можно было найти правильный путь, чтобы зарабатывать деньги», – сказал Кроуфорд.

Тайсон проиграл Полу решением судей в ноябре 2024 года.

