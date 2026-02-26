  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Теренс Кроуфорд: «Бой Тайсон – Пол был подставным. Майку стоило огромных усилий не ударить его»
4

Теренс Кроуфорд: «Бой Тайсон – Пол был подставным. Майку стоило огромных усилий не ударить его»

Кроуфорд назвал подставным бой Тайсона и Пола.

Теренс Кроуфорд заявил, что бой Майка Тайсона и Джейка Пола был подставным.

«Я думаю, бой был подставным. Никогда не видел, чтобы Тайсон кусал перчатки, и ему стоило огромных усилий не ударить его. Просто было больно видеть, что икона завершает вот так.

Майку вообще не следовало выходить на ринг. С его связями и возможностями можно было найти правильный путь, чтобы зарабатывать деньги», – сказал Кроуфорд.

Тайсон проиграл Полу решением судей в ноябре 2024 года.

Реванш Мейвезера и Пакьяо – ждем еще одно разочарование?

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: JRE MMA Show
logoТеренс Кроуфорд
logoбокс
logoДжейк Пол
logoМайк Тайсон
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
тут все по делу, смешно как местные 🤡 говорили что все взаправду, хотя даже по хайлайтам была видна дешевая постанова))

но посмотрим на Бада через 10-20 лет и чем он будет зарабатывать ;)
к Тайсону ноль вопросов - вопросы к тем, кто это это покупают и смотрят!
Ответ badaboom
тут все по делу, смешно как местные 🤡 говорили что все взаправду, хотя даже по хайлайтам была видна дешевая постанова)) но посмотрим на Бада через 10-20 лет и чем он будет зарабатывать ;) к Тайсону ноль вопросов - вопросы к тем, кто это это покупают и смотрят!
Бокс - один из самых высокооплачиваемых видов спорта и можно спокойно накопить на всю оставшуюся после завершения карьеры жизнь. Можно открыть свой бренд одежды, обуви, мебели и зарабатывать на нём после окончания карьеры. Как, например, Майкл Джордан и Шакил О’Нил на кроссовках со своим именем.
К Тайсону вопросы: зачем он согласился на это? У него огромное имя в спорте, и на нём можно зарабатывать. Тайсон - это тоже бренд.
Ответ Парара
Бокс - один из самых высокооплачиваемых видов спорта и можно спокойно накопить на всю оставшуюся после завершения карьеры жизнь. Можно открыть свой бренд одежды, обуви, мебели и зарабатывать на нём после окончания карьеры. Как, например, Майкл Джордан и Шакил О’Нил на кроссовках со своим именем. К Тайсону вопросы: зачем он согласился на это? У него огромное имя в спорте, и на нём можно зарабатывать. Тайсон - это тоже бренд.
У меня ноль вопросов к Тайсону.
Если есть в мире идиоты, готовые платить деньги за постанову - почему бы эти легкие деньги не забрать? Глупо было бы как раз отказаться.
Да сколько ж можно! Перчатки он видите ли кусал, боясь ударить Пола:) А ухо у Холифилда он откусил тоже по этой причине?
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
«Винты начали расшатываться». Джейк Пол перенес вторую операцию на челюсти после боя с Джошуа
21 февраля, 08:10Фото
Цзю – о поединке Тайсона и Мейвезера: «Не верю в это. Слово «цирк» хорошо подходит»
17 февраля, 18:12
Тайсон и Мейвезер подерутся 25 апреля в ДР Конго (Майк Коппингер)
17 февраля, 05:56
Рекомендуем
Главные новости
UFC Mexico: Морено – Кавана, Вера – Мартинес и другие бои
сегодня, 19:35
Даниэль Кормье: «Перейра поднялся в весе – и это нечто грандиозное. Надеюсь, что он подерется с Джонсом»
сегодня, 18:55
Хельвани сообщил, что Конор не выступит в Белом доме: «На этом турнире не получится заработать»
сегодня, 17:50
Биспинг – о переходе Уиттакера в полутяжелый вес: «Полностью поддерживаю это решение. Роберт пытается перезапустить себя»
сегодня, 16:35
Тренер Анкалаева – об анонсе боя Прохазки и Ульберга: «Считал, что мы заслужили шанс подраться за титул»
сегодня, 15:15
Магомед Бибулатов: «Хочу посмотреть, как Чимаев избивает и унижает Стрикленда»
сегодня, 14:30
Сергей Фатеев стал главой Союза ММА России. Федор Емельяненко избран почетным президентом
сегодня, 13:55
Александр Волкановски: «Люди слишком сильно критикуют Аспиналла. Иногда достаточно одного удара, чтобы потерять зрение»
сегодня, 13:00
Николай Ветров: «Верю, что Махачева очень сложно заставить постучать»
сегодня, 12:20
Top Dog 41 | Севостьянов vs Нухов
сегодня, 12:00ВидеоСпортс"
Ко всем новостям
Последние новости
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня 2025, 12:48
Рекомендуем