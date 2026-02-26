Теренс Кроуфорд: «Бой Тайсон – Пол был подставным. Майку стоило огромных усилий не ударить его»
Кроуфорд назвал подставным бой Тайсона и Пола.
Теренс Кроуфорд заявил, что бой Майка Тайсона и Джейка Пола был подставным.
«Я думаю, бой был подставным. Никогда не видел, чтобы Тайсон кусал перчатки, и ему стоило огромных усилий не ударить его. Просто было больно видеть, что икона завершает вот так.
Майку вообще не следовало выходить на ринг. С его связями и возможностями можно было найти правильный путь, чтобы зарабатывать деньги», – сказал Кроуфорд.
Тайсон проиграл Полу решением судей в ноябре 2024 года.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: JRE MMA Show
но посмотрим на Бада через 10-20 лет и чем он будет зарабатывать ;)
к Тайсону ноль вопросов - вопросы к тем, кто это это покупают и смотрят!
К Тайсону вопросы: зачем он согласился на это? У него огромное имя в спорте, и на нём можно зарабатывать. Тайсон - это тоже бренд.
Если есть в мире идиоты, готовые платить деньги за постанову - почему бы эти легкие деньги не забрать? Глупо было бы как раз отказаться.