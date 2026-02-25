RCC и Karate Combat проведут совместный турнир 27 марта

RCC и Karate Combat проведут совместный турнир.

RCC и Karate Combat анонсировали совместный турнир, который пройдет 27 марта в Екатеринбурге на арене Академии РМК.

В главном событии подерется Ильяс Хамзин, который входит в команду Петра Яна. Он будет защищать титул чемпиона Karate Combat в среднем весе.

В главном карде также выступят экс-бойцы UFC Мухаммад Мокаев и Гурам Кутателадзе.

«Мое время пришло!» Белаз поделился фотографией с Даной Уайтом