Даниэль Кормье: «У Перейры нет борцовского опыта, а мы видели, что Хамзат делает с такими парнями»
Даниэль Кормье высказался о потенциальном поединке между Хамзатом Чимаевым и Алексом Перейрой.
«Перейра не борется. Он показал защиту от тейкдаунов, но у него нет борцовского опыта, а мы видели, что Хамзат делает с парнями без такого опыта.
Хамзат вполне мог бы стать бойцом полутяжелого дивизиона», – сказал Кормье.
Ранее Дана Уайт сказал, что не против перехода Алекса Перейры в тяжелый вес. Также Уайт настаивает, чтобы Чимаев защитил пояс в среднем весе перед сменой дивизиона.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: ютуб-канал Даниэля Кормье
у Хорхе Масвидаля не больше борцовского опыта, а что он сделал с Беном Аскреном?
Все-таки наверное побольше. Учитывая, что Масвидаль задушил борцуху Кьезу, который в свою очередь задушил Дариуша и Фергюсона, хотя последний уже совсем сдулся к тому времени. Но конечно шанс панчера у Перейры сохраняется.
Не факт, что Чимаеву хватило бы сил и размеров затаскать такого карявого и большого Перейру. Но навык зарешал бы скорее всего.
