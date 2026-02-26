  • Спортс
  • Даниэль Кормье: «У Перейры нет борцовского опыта, а мы видели, что Хамзат делает с такими парнями»
4

Даниэль Кормье: «У Перейры нет борцовского опыта, а мы видели, что Хамзат делает с такими парнями»

Даниэль Кормье высказался о потенциальном поединке между Хамзатом Чимаевым и Алексом Перейрой. 

«Перейра не борется. Он показал защиту от тейкдаунов, но у него нет борцовского опыта, а мы видели, что Хамзат делает с парнями без такого опыта. 

Хамзат вполне мог бы стать бойцом полутяжелого дивизиона», – сказал Кормье.

Ранее Дана Уайт сказал, что не против перехода Алекса Перейры в тяжелый вес. Также Уайт настаивает, чтобы Чимаев защитил пояс в среднем весе перед сменой дивизиона.

Назовете всех бойцов из России, которые дрались в UFC?

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: ютуб-канал Даниэля Кормье
logoХамзат Чимаев
logoДаниэль Кормье
logoUFC
logoMMA
logoАлекс Перейра
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
у Хорхе Масвидаля не больше борцовского опыта, а что он сделал с Беном Аскреном?
Ответ voxvictory
у Хорхе Масвидаля не больше борцовского опыта, а что он сделал с Беном Аскреном?
Все-таки наверное побольше. Учитывая, что Масвидаль задушил борцуху Кьезу, который в свою очередь задушил Дариуша и Фергюсона, хотя последний уже совсем сдулся к тому времени. Но конечно шанс панчера у Перейры сохраняется.
Не факт, что Чимаеву хватило бы сил и размеров затаскать такого карявого и большого Перейру. Но навык зарешал бы скорее всего.
