Даниэль Кормье: «У Перейры нет борцовского опыта, а мы видели, что Хамзат делает с такими парнями»

Даниэль Кормье высказался о потенциальном поединке между Хамзатом Чимаевым и Алексом Перейрой.

«Перейра не борется. Он показал защиту от тейкдаунов, но у него нет борцовского опыта, а мы видели, что Хамзат делает с парнями без такого опыта.

Хамзат вполне мог бы стать бойцом полутяжелого дивизиона», – сказал Кормье.

Ранее Дана Уайт сказал , что не против перехода Алекса Перейры в тяжелый вес. Также Уайт настаивает , чтобы Чимаев защитил пояс в среднем весе перед сменой дивизиона.

