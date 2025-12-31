Арман Царукян: «В 2026 году стану чемпионом. Титул привезу в Россию»

Царукян сказал, когда станет чемпионом.

Арман Царукян сказал, что в 2026 году выиграе пояс UFC.

«В 2026 году я стану чемпионом. Это, скорее всего, будет летом. Но я держу себя в форме, могу подраться 24 января за временный титул. Кто знает, может, завтра позвонят, скажут: «Джастин Гейджи повредил ногу, колено. Сможешь выступить?» Я, конечно, соглашусь и 24-го выиграю титул, 25-го привезу в Россию», – сказал Царукян.

22 ноября Царукян победил Дэна Хукера удушающим приемом во втором раунде. Он идет на серии из пяти побед. 24 января Пэдди Пимблетт и Джастин Гейджи подерутся за временный титул UFC .

Арман Царукян: «Гейджи и Пимблетт не моего уровня. Из-за этого я и не дерусь. Был бы я слабее – был бы там»