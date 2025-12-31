Фрэнк Уоррен: «Я не знаю, будет ли у Джошуа желание снова выходить на ринг»
Промоутер Уоррен отреагировал на аварию с Джошуа.
Фрэнк Уоррен отреагировал на автокатастрофу с участием Энтони Джошуа.
«Это ужасный период для всех, кто к этому причастен, и, надеюсь, Эй Джей вышел из этого без серьезных физических последствий.
Но с психологическим состоянием – другое дело. Я даже не знаю, будет ли у него желание снова выходить на ринг или вообще боксировать. Это то, на что может ответить только время», – сказал Уоррен.
Напомним, автомобильная авария, в которой погибли два тренера и близких друга Джошуа, произошла вчера в Нигерии.
20 декабря Джошуа нокаутировал Пола в боксерском поединке.
Джошуа едва не погиб на самой опасной трассе в Нигерии – два его друга умерли на месте
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Mirror
