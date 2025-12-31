Фрэнк Уоррен: «Я не знаю, будет ли у Джошуа желание снова выходить на ринг»

Промоутер Уоррен отреагировал на аварию с Джошуа.

Фрэнк Уоррен отреагировал на автокатастрофу с участием Энтони Джошуа .

«Это ужасный период для всех, кто к этому причастен, и, надеюсь, Эй Джей вышел из этого без серьезных физических последствий.

Но с психологическим состоянием – другое дело. Я даже не знаю, будет ли у него желание снова выходить на ринг или вообще боксировать. Это то, на что может ответить только время», – сказал Уоррен.

Напомним, автомобильная авария, в которой погибли два тренера и близких друга Джошуа, произошла вчера в Нигерии.

20 декабря Джошуа нокаутировал Пола в боксерском поединке.

Джошуа едва не погиб на самой опасной трассе в Нигерии – два его друга умерли на месте