Альберт Батыргазиев приостановил карьеру: «Пришло время заняться проектами, которые давно планировал»

Батыргазиев взял паузу в профессиональной карьере.

Альберт Батыргазиев рассказал, что приостановил профессиональную карьеру.

«Я принял решение взять сознательную паузу в профессиональной карьере. Для меня бокс был и остается огромной частью жизни. Поэтому этот выбор сейчас очень нелегкий. Вся моя спортивная жизнь – это гонка к вершинам: четыре чемпионства России, олимпийская медаль в Токио и затем переход в профессионалы, где я шел без поражений.

Последний бой 2 июля стал для меня поворотным. Первое поражение заставило взглянуть на многие вещи по‑другому. Благодарю Аллаха за испытания и милости, которые помогли мне стать лучше. Поскольку я всегда чувствовал ответственность не только на ринге, но и перед обществом – сейчас пришло время активнее заняться проектами, которые давно планировал, например, поддержкой развития спортивной инфраструктуры в родных регионах.

Это не значит, что я прощаюсь с рингом. Я остаюсь действующим боксером. Но сейчас вся моя работа вне его. Благодарю каждого за невероятную поддержку на этом пути: и в моменты триумфа, и в момент испытания. Она дает силы. Обещаю, что эта новая глава будет такой же честной и целеустремленной. Я не прощаюсь, я просто говорю «до свидания», – написал Батыргазиев.

2 июля в Стамбуле Батыргазиев проиграл техническим нокаутом в четвертом раунде Джеймсу Диккенсу. Это поражение стало для Батыргазиева первым в профессиональной карьере.

Первое поражение олимпийского чемпиона из России – нокаутом. Фьюри поспорил на его проигрыш и выиграл