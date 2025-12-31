  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Камил Гаджиев: «Если руководствоваться спортивным принципом, то рано или поздно все пояса UFC заберут представители СНГ»
1

Камил Гаджиев: «Если руководствоваться спортивным принципом, то рано или поздно все пояса UFC заберут представители СНГ»

Гаджиев считает, что бойцы из стран СНГ будут чемпионами UFC во всех категориях.

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев высказался о выступлениях бойцов из стран СНГ в UFC.

«Если руководствоваться спортивным принципом, то рано или поздно все пояса заберут представители СНГ. Может, только если не брать тяжелый вес. Чемпионами были бы: Ян, Павлович, Топурия, Махачев, Чимаев.

Я беру постсоветское пространство. Двалишвили и Топурию я своими в этом плане считаю. Но так как это не спорт в чистом виде - есть определенный паритет. Думаю, сейчас мы на хорошей ноте идем», – сказал Гаджиев.

15 лучших нокаутов XXI века

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoКамил Гаджиев
logoMMA
logoUFC
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Камил Гаджиев: «Победитель боя Пимблетт – Гейджи подерется с Топурией. Царукяну еще годик точно ждать»
21 декабря, 15:00
Гаджиев – о Немкове: «Уверен, он жалеет, что не перешел в UFC. Вадим – еще один потенциальный чемпион»
1 декабря, 10:48
Камил Гаджиев: «Анкалаев в бою за титул – это в лучшем случае лето-2027»
29 ноября, 09:48
Главные новости
Мухаммад Мокаев: «Я бы с удовольствием поборолся с Сехудо или Мерабом»
сегодня, 13:55
Арман Царукян: «В 2026 году стану чемпионом. Титул привезу в Россию»
сегодня, 11:14
Календарь боев в MMA и боксе в январе-2025
29 декабря, 10:50
Альберт Батыргазиев приостановил карьеру: «Пришло время заняться проектами, которые давно планировал»
сегодня, 09:40
Арман Царукян: «Проиграть я не мог. Знал, что Шара будет избегать борьбу, бегать шесть минут»
сегодня, 09:19
Джонни Уокер подерется с Домиником Рейесом 11 апреля на UFC 327
сегодня, 07:50
Арману Царукяну подарили квартиру в Ереване после схватки с Шарой Буллетом
сегодня, 07:41Фото
Hype Armenia: грэпплинг-поединок Шары Буллета и Царукяна закончился вничью, Акопян победил Оева в бою на голых кулаках
вчера, 20:40
Джейк Пол проиграл все шесть раундов в бою с Энтони Джошуа. Пятый и шестой – единогласно со счетом 7-10
вчера, 17:56Фото
Гор Азизян: «Ничья с Царукяном в грэпплинге будет победой для Шары»
вчера, 15:24
Ко всем новостям
Последние новости
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
26 февраля, 12:14Фото