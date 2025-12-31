Камил Гаджиев: «Если руководствоваться спортивным принципом, то рано или поздно все пояса UFC заберут представители СНГ»

Гаджиев считает, что бойцы из стран СНГ будут чемпионами UFC во всех категориях.

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев высказался о выступлениях бойцов из стран СНГ в UFC .

«Если руководствоваться спортивным принципом, то рано или поздно все пояса заберут представители СНГ. Может, только если не брать тяжелый вес. Чемпионами были бы: Ян, Павлович, Топурия, Махачев, Чимаев.

Я беру постсоветское пространство. Двалишвили и Топурию я своими в этом плане считаю. Но так как это не спорт в чистом виде - есть определенный паритет. Думаю, сейчас мы на хорошей ноте идем», – сказал Гаджиев.

