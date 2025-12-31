Джонни Уокер подерется с Домиником Рейесом 11 апреля на UFC 327

Джонни Уокер проведет бой с Домиником Рейесом.

Джонни Уокер подерется с Домиником Рейесом 11 апреля. Бой пройдет на UFC 327 в Майами, сообщает MMMAmania.

В августе Уокер техническим нокаутом победил Чжана Миньяна. До этого он не побеждал три боя подряд (два поражения, еще один поединок признан несостоявшимся).

Рейес в сентябре проиграл нокаутом Карлосу Ульбергу.

