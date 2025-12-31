Джонни Уокер подерется с Домиником Рейесом 11 апреля на UFC 327
Джонни Уокер проведет бой с Домиником Рейесом.
Джонни Уокер подерется с Домиником Рейесом 11 апреля. Бой пройдет на UFC 327 в Майами, сообщает MMMAmania.
В августе Уокер техническим нокаутом победил Чжана Миньяна. До этого он не побеждал три боя подряд (два поражения, еще один поединок признан несостоявшимся).
Рейес в сентябре проиграл нокаутом Карлосу Ульбергу.
Русский бразилец проведет схватку с бойцом без ног. Его любимый прием – скручивание пятки
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: MMAmania
