Арман Царукян: «Проиграть я не мог. Знал, что Шара будет избегать борьбу, бегать шесть минут»

Царукян согласился на реванш с Шарой Буллетом.

Арман Царукян отреагировал на требования реванша от Шары Буллета .

«Проиграть я не мог, потому что знал, что Шара будет избегать борьбу, бегать шесть минут. Он хотел, чтобы схватка длилась пять минут, мы настояли, чтобы дольше.

Реванш? Почему нет? Хороший хайп, люди радуются», – сказал Царукян.

