  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Арман Царукян: «Проиграть я не мог. Знал, что Шара будет избегать борьбу, бегать шесть минут»
4

Арман Царукян: «Проиграть я не мог. Знал, что Шара будет избегать борьбу, бегать шесть минут»

Царукян согласился на реванш с Шарой Буллетом.

Арман Царукян отреагировал на требования реванша от Шары Буллета.

«Проиграть я не мог, потому что знал, что Шара будет избегать борьбу, бегать шесть минут. Он хотел, чтобы схватка длилась пять минут, мы настояли, чтобы дольше.

Реванш? Почему нет? Хороший хайп, люди радуются», – сказал Царукян.

Эстетика кулачных боев – глазами девушки-фотографа

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Red Corner MMA
logoАрман Царукян
logoШарабутдин Магомедов
logoUFC
logoMMA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Арману Царукяну подарили квартиру в Ереване после схватки с Шарой Буллетом
сегодня, 07:41Фото
Hype Armenia: грэпплинг-поединок Шары Буллета и Царукяна закончился вничью, Акопян победил Оева в бою на голых кулаках
вчера, 20:40
Гор Азизян: «Ничья с Царукяном в грэпплинге будет победой для Шары»
вчера, 15:24
Главные новости
Альберт Батыргазиев приостановил карьеру: «Пришло время заняться проектами, которые давно планировал»
сегодня, 09:40
Джонни Уокер подерется с Домиником Рейесом 11 апреля на UFC 327
сегодня, 07:50
Арману Царукяну подарили квартиру в Ереване после схватки с Шарой Буллетом
сегодня, 07:41Фото
Hype Armenia: грэпплинг-поединок Шары Буллета и Царукяна закончился вничью, Акопян победил Оева в бою на голых кулаках
вчера, 20:40
Джейк Пол проиграл все шесть раундов в бою с Энтони Джошуа. Пятый и шестой – единогласно со счетом 7-10
вчера, 17:56Фото
Гор Азизян: «Ничья с Царукяном в грэпплинге будет победой для Шары»
вчера, 15:24
Хабиб считает, что американцы устали от дагестанских бойцов: «Все эти Нурмагомедовы и Магомедовы приходят в UFC и побеждают. Им не нравится трэшток. Они просто разбивают соперников и забирают деньги»
вчера, 13:54
Джейк Пол – об аварии в Нигерии: «Жизнь гораздо важнее бокса. Молюсь за потерянные жизни»
вчера, 11:47
Нганну – об аварии с участием Джошуа: «Искренние соболезнования семьям погибших в Лагосе»
вчера, 10:40
«Этот парень пытался разбить мне лицо, как можно с ним подружиться?» Хабиб сказал, что у него нет друзей среди бывших соперников
вчера, 10:04
Ко всем новостям
Последние новости
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
26 февраля, 12:14Фото