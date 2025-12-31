Арман Царукян: «Проиграть я не мог. Знал, что Шара будет избегать борьбу, бегать шесть минут»
Царукян согласился на реванш с Шарой Буллетом.
Арман Царукян отреагировал на требования реванша от Шары Буллета.
«Проиграть я не мог, потому что знал, что Шара будет избегать борьбу, бегать шесть минут. Он хотел, чтобы схватка длилась пять минут, мы настояли, чтобы дольше.
Реванш? Почему нет? Хороший хайп, люди радуются», – сказал Царукян.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Red Corner MMA
