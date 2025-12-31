Мухаммад Мокаев: «Я бы с удовольствием поборолся с Сехудо или Мерабом»

Мокаев хочет подраться с Сехудо и Двалишвили.

Мухаммад Мокаев хочет подраться в промоушене Real American Freestyle Wrestling.

«Видел, что RAF проводит потрясающие ивенты. И я бы с удовольствием сразился с Сехудо или Мерабом. Что вы думаете, ребята? Это два лучших борца в легчайшем весе в ММА на данный момент», – написал Мокаев.

7 ноября Мокаев выиграл титул чемпиона Brave CF, нокаутировав ирландского бойца Джерарда Бернса во втором раунде.

