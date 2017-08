Мэйвезер и МакГрегор провели последнюю дуэль взглядов перед боем

В Лас-Вегасе прошла процедура взвешивания перед боксерским поединком между экс-чемпионом мира по боксу и чемпионом UFC Конором МакГрегором.

По окончании процедуры соперники провели заключительную дуэль взглядов перед боем.

THE FINAL FACE OFF OH MY LORD TOMORROW NIGHT WILL BE EPIC!!!!!! #MayweatherMcGregor #ConorMcGregor #FloydMayweather pic.twitter.com/SWtRSdtOqJ