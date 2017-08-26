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    Мэйвезер и МакГрегор провели последнюю дуэль взглядов перед боем

    Теги Флойд Мэйвезер-младший взвешивания Конор МакГрегор

    В Лас-Вегасе прошла процедура взвешивания перед боксерским поединком между экс-чемпионом мира по боксу Флойдом Мэйвезером и чемпионом UFC Конором МакГрегором.

    По окончании процедуры соперники провели заключительную дуэль взглядов перед боем.

    Опрос

    Мэйвезер vs МакГрегор. Кто завтра победит?

    9653 голосa 13
    • Флойд
      65%
    • Конор
      35%

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