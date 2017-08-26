Мэйвезер и МакГрегор провели последнюю дуэль взглядов перед боем
В Лас-Вегасе прошла процедура взвешивания перед боксерским поединком между экс-чемпионом мира по боксу Флойдом Мэйвезером и чемпионом UFC Конором МакГрегором.
По окончании процедуры соперники провели заключительную дуэль взглядов перед боем.
THE FINAL FACE OFF OH MY LORD TOMORROW NIGHT WILL BE EPIC!!!!!! #MayweatherMcGregor #ConorMcGregor #FloydMayweather pic.twitter.com/SWtRSdtOqJ— UFC (@ufc) 25 августа 2017 г.
Опрос
Мэйвезер vs МакГрегор. Кто завтра победит?
9653 голосa 13
- Флойд65%
- Конор35%
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.