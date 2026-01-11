Царукян – о желании Чендлера размазать его: «Хорошая шутка. Не знал, что Майкл еще и юморист»

Царукян отреагировал на желание Чендлера победить его в схватке.

Боец UFC Арман Царукян оценил слова Майкла Чендлера о желании размазать его в борцовской схватке.

«Хорошая шутка. Не знал, что Майкл еще и юморист», – написал в соцсетях Царукян.

