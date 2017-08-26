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    В Лас-Вегасе проходит процедура взвешивания перед боем Мэйвезер – МакГрегор

    Теги Флойд Мэйвезер-младший взвешивания Конор МакГрегор

    В Лас-Вегасе (США) на T-Mobile Arena сегодня пройдет официальная процедура взвешивания участников вечера бокса, главным событием которого станет поединок между экс-чемпионом мира по боксу Флойдом Мэйвезером и чемпионом UFC Конором МакГрегором.

    Смотрите церемонию в прямом эфире на официальном YouTube-канале UFC:

    Опрос

    Мэйвезер vs МакГрегор. Кто завтра победит?

    8827 голосов 12
    • Флойд
      64%
    • Конор
      36%

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