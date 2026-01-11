  • Спортс
  Александр Емельяненко: «Ротенберг посоветовал врача – тот сказал, что у меня не спазмы, а перелом позвоночника. Мне нужны уколы. Курс стоит $1 млн – это единственный вариант»
Александр Емельяненко: «Ротенберг посоветовал врача – тот сказал, что у меня не спазмы, а перелом позвоночника. Мне нужны уколы. Курс стоит $1 млн – это единственный вариант»

Александр Емельяненко рассказал о ходе восстановления после травмы.

Экс-боец MMA Александр Емельяненко рассказал о сложностях восстановления после травмы.

«Восстановление шеи у меня прошло очень хорошо. Несколько дней назад делал рентген. Роман Ротенберг посоветовал мне доктора, который тщательно все посмотрел и сказал: «У тебя, оказывается, не спазмы, а перелом позвоночника». Из-за этого перелома произошло смещение на спинной нерв.

Врача прописал сумасшедше дорогие уколы. Пять уколов стоят $250 тысяч. Короче, весь курс – $1 млн. Заказывать нужно в Корее. Сейчас буду думать, как вылечить спину, привести себя в порядок. Это единственный вариант», – сказал Емельяненко.

В октябре Емельяненко сообщил, что его выписали из медицинского центра при МГУ, где несколько дней проходил процедуры после операции на спине.

Александр Емельяненко: «В UFC сейчас бардак. Через какое-то время станет обычным турниром. Вот увидите»

Александр Емельяненко заявил, что стример Mellstroy помог ему с восстановлением: «Жму руку! Спасибо!»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал «The КастаПодкаст»
