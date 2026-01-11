Майк Свик: «Махачев впечатлил меня с самого начала. Он всегда создавал трудности Хабибу в спортзале, поэтому я знал, что он займет его место. Но не думал, что так быстро»
Майк Свик: не думал, что Махачев так быстро станет лучшим бойцом UFC.
Владелец зала AKA в Таиланде и экс-боец UFC Майк Свик считает Ислама Махачева сильнейшим спарринг-партнером Хабиба Нурмагомедова.
«Ислам впечатлил меня с самого начала. Он всегда создавал трудности Хабибу в спортзале, поэтому я знал, что он займет его место. Но не думал, что Махачев так быстро станет лучшим бойцом UFC. Ислам оправдал все мои ожидания и даже больше», – сказал Свик.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Red Corner MMA
