Майк Свик: «Махачев впечатлил меня с самого начала. Он всегда создавал трудности Хабибу в спортзале, поэтому я знал, что он займет его место. Но не думал, что так быстро»

Майк Свик: не думал, что Махачев так быстро станет лучшим бойцом UFC.

Владелец зала AKA в Таиланде и экс-боец UFC Майк Свик считает Ислама Махачева сильнейшим спарринг-партнером Хабиба Нурмагомедова .

«Ислам впечатлил меня с самого начала. Он всегда создавал трудности Хабибу в спортзале, поэтому я знал, что он займет его место. Но не думал, что Махачев так быстро станет лучшим бойцом UFC. Ислам оправдал все мои ожидания и даже больше», – сказал Свик.

