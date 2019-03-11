Антон Шипулин: «МОК готовит обвинения по делам наших спортсменов непрофессионально»

Бывший российский биатлонист считает, что Международный олимпийский комитет (МОК) крайне непрофессионально составляет обвинения против российских спортсменов.

«Подписи Григория Родченкова на ключевых доказательствах по делу наших биатлонисток , Яны Романовой и Ольги Вилухиной поддельные. Об этом сегодня в заявил адвокат спортсменок Алексей Панич, ссылаясь на заключение британских и российских экспертов.

Здесь даже не нужно быть юристом, чтобы понять: готовит обвинения по делам наших спортсменов крайне непрофессионально.

Считаю, что вопрос относительно подлинности подписей Родченкова должен быть расследован отдельно. Если от нас требуют честности и открытости, то МОК и CAS должны вести себя в ответ точно так же.

Наши спортсмены имеют право доказывать свою невиновность, но это будет возможно, только если все участники разбирательств будут соблюдать закон, не выдавая подделки за доказательства. В противном случае у россиян просто физически не будет ни единого шанса отстоять свою позицию в суде.

Такая ошибка МОК (преднамеренная или нет) может дорого стоить не только нашим спортсменам. Речь идет ведь не только об олимпийских медалях, званиях призеров и чемпионов , речь идет и о чести нашей страны», – написал Шипулин.

Адвокат Зайцевой, Романовой и Вилухиной заявил, что подписи Родченкова в деле – поддельные

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