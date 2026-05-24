Тихонов о российском биатлоне: «Если спортсмены, которые хотели заканчивать карьеру два-три года назад, попадают в призы, то какой же это уровень?»

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов заявил о падении уровня российского биатлона.

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов заявил о падении уровня российского биатлона.

«Я же смотрю биатлон и вижу, на каком невысоком уровне биатлон сейчас находится. Я же могу понять профессиональным взглядом, кто и как выглядит на трассе – и на этапах Кубка мира, и у нас в России.

Если у нас спортсмены, которые уже хотели заканчивать карьеру два-три года назад, попадают в призеры соревнований, то какой же это уровень? О чем мы можем говорить?» – сказал Тихонов.

Источник: РИА Новости
Что- то в словах Тихонова не очень сходится. Вот в сборной есть и молодёжь и более возрастные, а приоритет отдадут молодым, если результат с возрастными + - одинаковый.
Так говорили всегда.
А вот то что нет молодёжи на самом верху в лидерах, то это не только в нашей сборной. А старички они молодцы, хоть некоторые уже не готовятся по полной к сезону, дают дорогу молодым. Но молодёжь пока разбегается.
Ну какая чушь! Йохауг вот тоже закончила, а потом через год-два вернулась с призами на ЧМ.
То, что человек хотел заканчивать, только хотел, не говорит, что он плохой спортсмен. Перехотел, не бросил тренироваться и держит уровень.
Желание или нежелание заканчивать здесь вообще не причем.
Вот более трезвый и вдумчивый взгляд:

— Отставание в скорострельности от Кубка мира — реальная проблема или надуманная?
— Думаю, такая проблема всё-таки есть, но она не глобальная. С каждым годом мы стреляем быстрее и уже более-менее приближаемся к мировому уровню. Но погодные условия у нас и на Кубке мира разные, поэтому напрямую сравнивать скорость стрельбы нельзя. Если бы у нас всегда была плюсовая температура, как там, то и патрон летел бы лучше, и другие минусовые факторы не вмешивались. Тогда и скорострельность была бы выше.

Когда вернёмся, разница между нами и теми, кто постоянно выступает на этапах Кубка мира, всё равно будет заметной. Придётся подтягиваться.

— Какие ещё факторы влияют, кроме погоды? Условно: норвежцы и французы просто делают больше выстрелов на тренировках?
— Возможно, и это. Тут надо смотреть их подготовку, сколько они стреляют на тренировках. Но скажу ещё так: у них и психологическое состояние другое — они выступают на Кубке мира, у них нет никаких ограничений, чувства неопределённости. Они в этой каше варятся и привыкают, в том числе, к высокой скорости стрельбы.

— То есть российские биатлонисты на Кубке мира будут стрелять быстрее, чем на Кубке России?
— Когда туда попадём, пройдёт период адаптации, и мы будем показывать другую скорость. Она улучшится. А пока это их преимущество, да.

— Ростовцев говорил, что Шевченко — это топ-6 на Кубке мира, а когда она в лучшей форме — топ-3. Согласны?
— Не могу сказать на сто процентов. Но если состояние супербоевое, конечно, хочется бороться за самые высокие места. С психологией у меня всё в порядке. В боевом состоянии буду выходить и бороться за топ-3. Перспективы большие, но пока не попробую — не узнаю. Пока могу только догадываться.

https://www.sovsport.ru/biathlon/articles/v-boevom-sostoyanii-budu-borotsya-za-top-3-shevchenko-o-kubke-mira-strelbe-i-sobolenko
