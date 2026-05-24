Тихонов о российском биатлоне: «Если спортсмены, которые хотели заканчивать карьеру два-три года назад, попадают в призы, то какой же это уровень?»

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов заявил о падении уровня российского биатлона.

«Я же смотрю биатлон и вижу, на каком невысоком уровне биатлон сейчас находится. Я же могу понять профессиональным взглядом, кто и как выглядит на трассе – и на этапах Кубка мира, и у нас в России.

Если у нас спортсмены, которые уже хотели заканчивать карьеру два-три года назад, попадают в призеры соревнований, то какой же это уровень? О чем мы можем говорить?» – сказал Тихонов.