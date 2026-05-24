Тихонов о российском биатлоне: «Если спортсмены, которые хотели заканчивать карьеру два-три года назад, попадают в призы, то какой же это уровень?»
Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов заявил о падении уровня российского биатлона.
«Я же смотрю биатлон и вижу, на каком невысоком уровне биатлон сейчас находится. Я же могу понять профессиональным взглядом, кто и как выглядит на трассе – и на этапах Кубка мира, и у нас в России.
Если у нас спортсмены, которые уже хотели заканчивать карьеру два-три года назад, попадают в призеры соревнований, то какой же это уровень? О чем мы можем говорить?» – сказал Тихонов.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: РИА Новости
Так говорили всегда.
А вот то что нет молодёжи на самом верху в лидерах, то это не только в нашей сборной. А старички они молодцы, хоть некоторые уже не готовятся по полной к сезону, дают дорогу молодым. Но молодёжь пока разбегается.
То, что человек хотел заканчивать, только хотел, не говорит, что он плохой спортсмен. Перехотел, не бросил тренироваться и держит уровень.
Желание или нежелание заканчивать здесь вообще не причем.
