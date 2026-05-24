  • Антон Смольский о снятии санкций: «Олимпиада прошла без нас. Наказывать нас и Россию уже особо нечем»
Антон Смольский о снятии санкций: «Олимпиада прошла без нас. Наказывать нас и Россию уже особо нечем»

Белорусский биатлонист Антон Смольский надеется на допуск команды к международным турнирам.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допускать белорусских спортсменов до стартов без ограничений.

– Подготовка к сезону началась с хороших известий: МОК восстановил в правах белорусских спортсменов. Как ты встретил эту новость? Сразу ли в нее поверил?

– Когда я прочитал эту новость, то был приятно шокирован в моменте, потому что эта рекомендация направлена на все виды спорта. Стал питать надежды на наш допуск. Прекрасно понимаю, что все зависит от каждой федерации. Очень жду и надеюсь, что IBU примет рекомендации МОК.

– Насколько быстро, на твой взгляд, придут к этому решению в IBU, учитывая, как все складывалось в последние четыре года?

– Как видим, Олимпиада прошла без нас. Наказывать нас и Россию уже особо нечем. Мне кажется, что идет положительная тенденция. Во многих видах спортсменов допустили уже с флагом и гимном, да и в командных дисциплинах сборные тоже начинают выступать.

Думаю, что мы тоже не останемся в стороне и будем допущены. Насколько это произойдет быстро? Пока вопрос. Надеюсь, что осенью уже появится какая-то положительная информация по этому поводу, – отметил Смольский.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Спорт-Экспресс
Шансы на допуск биатлонистов равен нулю.
Смольский о Бьорндалене в роли президента IBU: «Ему этот пост не подойдет. Потому что он сторонник справедливости и правильных решений»
24 мая, 06:41
Майгуров о допуске биатлонистов: «У нас, как и в лыжных гонках, не хотят сильных соперников. Я оптимист, надеюсь, что лед будет таять»
20 мая, 07:38
Васильев о Бьорндалене в роли президента IBU: «Российскому спорту необходимо согласовать действия и убеждать, что это единственная правильная кандидатура»
сегодня, 18:45
Васильев предложил «выделить бюджет» для продвижения позиций России в спорте: «Минспорт должен подойти серьезно. Нужно ездить по странам, по нашим союзникам, убеждать их»
сегодня, 12:31
Бьорн Ферри: «Хедегарт со своей детской внешностью и острыми высказываниями стал заметной фигурой. А шведские биатлонисты на самом деле немного пресные»
вчера, 15:40
Тихонов о российском биатлоне: «Если спортсмены, которые хотели заканчивать карьеру два-три года назад, попадают в призы, то какой же это уровень?»
24 мая, 13:14
Александр Тихонов о переходе сына Плющенко в Азербайджан: «Рыба ищет, где глубже, а человек – где лучше. Это нормальное решение»
24 мая, 11:56
Дале-Шевдал о последнем месте в «Гонке Бьорндалена»: «Я едва смог добежать, возраст берет свое. Это сильно бьет по уверенности»
23 мая, 20:35
Гонка Бьорндалена. Йохауг выиграла забег на 10 км, Хейди Венг – 3-я, Холунн – 11-й, Лагрейд – 34-й, Фрей – 45-й, Бьорндален – 47-й, Нортуг – 51-й, Дале-Шевдал – 53-й
23 мая, 14:24
Виктор Майгуров: «Делали Домрачевой и Бьорндалену приглашение на «Гонку чемпионов», но у Уле Эйнара не было в это время возможности»
23 мая, 11:52
Карим Халили: «Хотел бы попробовать себя в лыжных гонках. Мы с женой хотели приехать на финал Кубка России, но по состоянию здоровья не смогли там выступить»
23 мая, 07:52
Мужская сборная Норвегии победила в зачете Кубка наций, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
20 марта, 17:43
Женская сборная Швеции победила в зачете Кубка наций, Франция – 2-я, Норвегия – 3-я
19 марта, 17:04
Дмитрий Губерниев: «Cитуация с ценами в России меня реально волнует. Жизнь пенсионеров в таких условиях представить сложно»
18 марта, 14:22
Чемпионат мира среди юношей и юниоров. Франция победила в мужской эстафете у юниоров, Италия – у юношей
7 марта, 17:24
Александр Тихонов: «Американцев никто никогда не отстранит. Они считают себя хозяевами земного шара, а нас везде дисквалифицируют»
4 марта, 09:52
Зайцева о работе с детьми: «Как можно больше привлекаем их к занятиям лыжами и биатлоном. У меня катаются с удовольствием»
17 февраля, 18:21
Губерниев о возможном снятии санкций с российского спорта: «Особых предпосылок к этому нет. Будет противодействие очень большого количества стран»
8 февраля, 12:13
Кубок IBU. Боте, Энафф, Гигонна, Пирхер одержали победы, Германия и Швеция выиграли эстафеты на этапе в Брезно-Осрблье
17 января, 13:42
Поварницын о 21-м месте в гонке преследования: «Вышел разобранный. После болезни сказывается плохое самочувствие»
17 января, 10:40
Наталия Шевченко: «В столовой ходим в масках, руки и все столовые приборы постоянно обрабатываем спиртом»
16 января, 10:41
