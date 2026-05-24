Антон Смольский о снятии санкций: «Олимпиада прошла без нас. Наказывать нас и Россию уже особо нечем»

Смольский о санкциях: Олимпиада прошла без нас. Наказывать нас и Россию уже нечем.

Белорусский биатлонист Антон Смольский надеется на допуск команды к международным турнирам.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допускать белорусских спортсменов до стартов без ограничений.

– Подготовка к сезону началась с хороших известий: МОК восстановил в правах белорусских спортсменов. Как ты встретил эту новость? Сразу ли в нее поверил?

– Когда я прочитал эту новость, то был приятно шокирован в моменте, потому что эта рекомендация направлена на все виды спорта. Стал питать надежды на наш допуск. Прекрасно понимаю, что все зависит от каждой федерации. Очень жду и надеюсь, что IBU примет рекомендации МОК.

– Насколько быстро, на твой взгляд, придут к этому решению в IBU, учитывая, как все складывалось в последние четыре года?

– Как видим, Олимпиада прошла без нас. Наказывать нас и Россию уже особо нечем. Мне кажется, что идет положительная тенденция. Во многих видах спортсменов допустили уже с флагом и гимном, да и в командных дисциплинах сборные тоже начинают выступать.

Думаю, что мы тоже не останемся в стороне и будем допущены. Насколько это произойдет быстро? Пока вопрос. Надеюсь, что осенью уже появится какая-то положительная информация по этому поводу, – отметил Смольский.