Юрист о деле Зайцевой, Романовой и Вилухиной: «Позиция насчет поддельной подписи Родченкова рассчитана исключительно на внутренний рынок, обыкновенный пиар»

Спортивный юрист Артем Пацев прокомментировал информацию о том, что Международный олимпийский комитет (МОК), возможно, предоставил ключевые доказательства по допинговым делам биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой с поддельными подписями Григория Родченкова.

«Разглашение доказательной базы прямо по ходу слушаний со стороны адвоката, мягко говоря, не приветствуется арбитрами CAS. Это считается некорректным, и арбитры крайне негативно относятся к той стороне, которая допускает такое разглашение.

На мой взгляд, позиция насчет поддельной подписи рассчитана исключительно на внутренний рынок, обыкновенный пиар. Это ни к чему не приведет, но просто провоцирует дополнительный шум», – заявил Пацев.

Адвокат Зайцевой, Романовой и Вилухиной заявил, что подписи Родченкова в деле – поддельные

В биатлоне вскрывают еще один допинг-архив: Зайцева, Вилухина и Романова борются за медали Сочи-2014