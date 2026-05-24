Александр Тихонов о переходе сына Плющенко в Азербайджан: «Рыба ищет, где глубже, а человек – где лучше. Это нормальное решение»
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о переходе Александра Плющенко в Азербайджан.
21 мая стало известно, что 13-летний спортсмен получил открепление от Федерации фигурного катания России.
«А вы считаете это предательством? Мое мнение – рыба ищет, где глубже, а человек – где лучше. Это нормальное решение. Но я свое гражданство не поменял. А он все сделал правильно», – сказал Тихонов.
Плющенко – патриот России, но для сына-фигуриста выбрал другую страну
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: РИА Новости
Отказаться от нашего президента, отказаться от наших земель, от наших ресурсов, от мамы, от папы...(Евгений Плющенко,отец Гном Гномыча)
Да у Сиха, если нас допустят - весь бизнес закроется.
Говорят, осьминоги фактически всю свою пищу пропускают через мозг. Ну, так они устроены. Видимо, некоторые представители человечества тоже страдают от отсутствия хребта и патологической близости мозга к желудку.