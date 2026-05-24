  • Александр Тихонов о переходе сына Плющенко в Азербайджан: «Рыба ищет, где глубже, а человек – где лучше. Это нормальное решение»
Александр Тихонов о переходе сына Плющенко в Азербайджан: «Рыба ищет, где глубже, а человек – где лучше. Это нормальное решение»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о переходе Александра Плющенко в Азербайджан.

21 мая стало известно, что 13-летний спортсмен получил открепление от Федерации фигурного катания России.

«А вы считаете это предательством? Мое мнение – рыба ищет, где глубже, а человек – где лучше. Это нормальное решение. Но я свое гражданство не поменял. А он все сделал правильно», – сказал Тихонов.

Плющенко – патриот России, но для сына-фигуриста выбрал другую страну

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: РИА Новости
Я искренне не понимаю, как можно отказаться от своей страны, принять эти условия, отказаться от специальной военной операции ради поездки на Олимпиаду.
Отказаться от нашего президента, отказаться от наших земель, от наших ресурсов, от мамы, от папы...(Евгений Плющенко,отец Гном Гномыча)
Плющу осталось только публично осудить "решение сына" 🤣🤣🤣
А давайте с самого главного вопроса: "Как у 13-летнего ребёнка, рождённого в России, оказался паспорт Азербайджана, когда паспорта выдаются в этой стране с 16-летнего возраста? Кто из родителей Александра Плющенко имеет азербайджанское гражданство и когда оно было получено? и известно ли об этом факте соответствующим органам в России?" Ну а потом уже про спорт...
Рыба ищет где глубже, а Гном Гномыч - где он единственный у кого есть коньки.
Ну, то есть переходить выступать отпрыску ура-патриота, который деньги миллионами гребет на патриотические воспитание, за стратегического партнёра страны, которая день назад убила 21ого подростка - это не предательство? А что тогда? Переходили бы сразу за Украину выступать, чего уж там.
А где вы вранье увидели? Азербайджан назвал Украину своим стратегическим партнером. Или вы считаете, что это не Украина угробила спящих студентов?
Да никто не против, скатертью дорога, только вот каток ваш и домики и шоу все по сути субсидируеться государством....землю выделили под строительство, шоу субсидировали, где это Гном себе квартирку то на Патриках заработал сидя в санках. ....я понимаю Плющенко бы дали землю и прочее под каток за его тренерские заслуги за олимпийских чемпионов....а ему дали авансом....и....не результата, не каких то реально добрых дел.....только скандалы, переманивание фигуристов, которые потом заканчивают свою спортивную карьеру.....И ВИШЕНКА НА ТОРТЕ ПРОДАЖА ФИГУРИСТОВ ЗА РУБЕЖ.....наверное Сих долю имеет.....
Решение было бы нормальным, если бы папа рыбы не изображал из себя патриота и не стыдил других рыб за такие же переходы.
У рыб памяти больше, чем у старшего Плющенко. Нес все подряд в адрес других, а тут вот те нате.
Высказывающие свое мнение о переходе ГГ, « деликатно « не упоминают родителей . Как будто он не сын известных « патриотов « , получающих гранты как раз за « любовь « к родине , а просто никому не известный мальчик «Х» .
Да кто против? Если б только лозунгами про патриотизм не разбрасывался папа!
крысы это а не рыбы , и ты тоже крыса
Намекаешь, что российское фигурное катание тонет?
Разница между рыбой и человеком как минимум в размере мозга и наличии памяти.
Говорят, осьминоги фактически всю свою пищу пропускают через мозг. Ну, так они устроены. Видимо, некоторые представители человечества тоже страдают от отсутствия хребта и патологической близости мозга к желудку.
