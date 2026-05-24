Александр Тихонов о переходе сына Плющенко в Азербайджан: «Рыба ищет, где глубже, а человек – где лучше. Это нормальное решение»

Александр Тихонов о переходе сына Плющенко в Азербайджан: это нормальное решение.

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о переходе Александра Плющенко в Азербайджан.

21 мая стало известно, что 13-летний спортсмен получил открепление от Федерации фигурного катания России.

«А вы считаете это предательством? Мое мнение – рыба ищет, где глубже, а человек – где лучше. Это нормальное решение. Но я свое гражданство не поменял. А он все сделал правильно», – сказал Тихонов.

