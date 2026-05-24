  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Смольский о Бьорндалене в роли президента IBU: «Ему этот пост не подойдет. Потому что он сторонник справедливости и правильных решений»
0

Смольский о Бьорндалене в роли президента IBU: «Ему этот пост не подойдет. Потому что он сторонник справедливости и правильных решений»

Смольский: Бьорндалену не подойдет пост главы IBU, он сторонник справедливости.

Белорусский биатлонист Антон Смольский поделился мнением, сможет ли восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален возглавить Международный союз биатлонистов (ISU).

- Наверное, многое насчет допуска будет решаться на конгрессе IBU в сентябре. Сейчас появляются слухи, что на пост президента на этом конгрессе может баллотироваться Бьорндален. В России считают, что Уле Эйнар был бы хорошим вариантом для нас. Как ты думаешь?

– Как-то не хочется оскорблять и высказываться об IBU плохо, но тем не менее, зная Уле Эйнара лично, думаю, что ему этот пост в данное время не подойдет. Почему? Потому что он сторонник справедливости и правильных решений. К сожалению, мы видим, что IBU не принимает самостоятельных решений, а принимает ненужные рекомендации, которые неизвестно откуда получает.

- Видел, что в период прошедшего отпуска вы с ним и его женой Дарьей Домрачевой виделись на хоккее в Минске. Не разговаривали с ним на тему допуска или о выдвижении на пост президента IBU?

– Мы общались о нашем виде спорта и о лыжных гонках. У нас единое мнение, что лыжные гонки без России – это несмотрибельный вид спорта, что они превратились в чемпионат Норвегии. Также Уле Эйнар говорил, что в биатлоне так же угасает интерес болельщиков и им нужны новые имена и новая борьба. Беларусь и Россия – это те сборные, которые могут поднять интерес к биатлону и рейтинги телетрансляций. Поэтому о допуске мы общались.

По поводу выдвижения его кандидатуры на выборах президента IBU – как раз из нашего разговора я понял, что Уле Эйнар не сильно горит желанием брать эту должность на себя. Это огромная ответственность, от него будут ждать многих решений. Уверен, что Бьорндален не боится ответственности, но, возвращаясь к тому, что уже сказал, он сторонник справедливости и правильных решений, – сказал Смольский.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Спорт-Экспресс
logoУле Эйнар Бьорндален
Антон Смольский
logoIBU
сборная Беларуси

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Ну да, "справедливость и правильн решения" - это в москву (кремль) и в минск !😎😎
А Бессебергу пост подходил? ))
ОтветLanc
А Бессебергу пост подходил? ))
Да. Мутки с Россией вполне профессионально проворачивал до поры. Как говорится "Мутки с Мутко, а не шутки со ... Шматко"
ОтветLanc
А Бессебергу пост подходил? ))
Конечно, потому что он и создал ИБУ.Получается, детище уничтожило своего создателя
К сожалению, с логикой у Антона проблема. Вчитайтесь в фразу : "К сожалению, мы видим, что IBU не принимает самостоятельных решений, а принимает ненужные рекомендации, которые неизвестно откуда получает."
Сначала идёт утверждение, что IBU..., а потом "неизвестно откуда", что обнуляет смысл утверждения о несамостоятельности.
ОтветСкорый Поезд
К сожалению, с логикой у Антона проблема. Вчитайтесь в фразу : "К сожалению, мы видим, что IBU не принимает самостоятельных решений, а принимает ненужные рекомендации, которые неизвестно откуда получает." Сначала идёт утверждение, что IBU..., а потом "неизвестно откуда", что обнуляет смысл утверждения о несамостоятельности.
Не знаю почему у вас возникли проблемы, я мысль отлично понял. IBU не принимает самостоятельных решений, а лишь транслирует позицию извне. То есть, факт избрания Бьорндалена на пост президента IBU ситуацию не изменит.
ОтветСкорый Поезд
К сожалению, с логикой у Антона проблема. Вчитайтесь в фразу : "К сожалению, мы видим, что IBU не принимает самостоятельных решений, а принимает ненужные рекомендации, которые неизвестно откуда получает." Сначала идёт утверждение, что IBU..., а потом "неизвестно откуда", что обнуляет смысл утверждения о несамостоятельности.
В вашем высказывании нарушены причинно-следственные связи. У Антон как-раз все логично. Объясняю на пальцах: смотрите на выделенные капслоком буквы:

"IBU НЕ принимает самостоятельных решений, а принимает ненужные рекомендации, которые неизвестно откуда получает." Логично, что по мнению Антона IBU несамостоятельная организация если она получает ненужные рекомендации неизвестно откуда.
Очень правильно и справедливо было его не дисквалифицировать в Корее. Он считал это правильным.
ОтветДобрый_Ээх
Очень правильно и справедливо было его не дисквалифицировать в Корее. Он считал это правильным.
О чём речь?
ОтветДобрый_Ээх
Очень правильно и справедливо было его не дисквалифицировать в Корее. Он считал это правильным.
Да,это правильно и справедливо, потому что он выиграл
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Майгуров о кандидатуре Бьорндалена на роль президента IBU: «Это был бы хороший вариант. Он относится ко всем одинаково нейтрально»
19 мая, 17:26
Светлана Журова: «Если Бьорндален будет главой IBU, у нас появятся большие шансы на возвращение. Все-таки он достаточно позитивно, нормально относится к России»
11 мая, 13:15
Уле Эйнар Бьорндален: «Многие федерации обращались ко мне с вопросом, не хотел бы я баллотироваться на пост главы IBU. Но не Россия и не Беларусь»
10 мая, 18:19
Рекомендуем
Главные новости
Васильев о Бьорндалене в роли президента IBU: «Российскому спорту необходимо согласовать действия и убеждать, что это единственная правильная кандидатура»
сегодня, 18:45
Васильев предложил «выделить бюджет» для продвижения позиций России в спорте: «Минспорт должен подойти серьезно. Нужно ездить по странам, по нашим союзникам, убеждать их»
сегодня, 12:31
Бьорн Ферри: «Хедегарт со своей детской внешностью и острыми высказываниями стал заметной фигурой. А шведские биатлонисты на самом деле немного пресные»
вчера, 15:40
Тихонов о российском биатлоне: «Если спортсмены, которые хотели заканчивать карьеру два-три года назад, попадают в призы, то какой же это уровень?»
24 мая, 13:14
Александр Тихонов о переходе сына Плющенко в Азербайджан: «Рыба ищет, где глубже, а человек – где лучше. Это нормальное решение»
24 мая, 11:56
Антон Смольский о снятии санкций: «Олимпиада прошла без нас. Наказывать нас и Россию уже особо нечем»
24 мая, 06:51
Дале-Шевдал о последнем месте в «Гонке Бьорндалена»: «Я едва смог добежать, возраст берет свое. Это сильно бьет по уверенности»
23 мая, 20:35
Гонка Бьорндалена. Йохауг выиграла забег на 10 км, Хейди Венг – 3-я, Холунн – 11-й, Лагрейд – 34-й, Фрей – 45-й, Бьорндален – 47-й, Нортуг – 51-й, Дале-Шевдал – 53-й
23 мая, 14:24
Виктор Майгуров: «Делали Домрачевой и Бьорндалену приглашение на «Гонку чемпионов», но у Уле Эйнара не было в это время возможности»
23 мая, 11:52
Карим Халили: «Хотел бы попробовать себя в лыжных гонках. Мы с женой хотели приехать на финал Кубка России, но по состоянию здоровья не смогли там выступить»
23 мая, 07:52
Ко всем новостям
Последние новости
Мужская сборная Норвегии победила в зачете Кубка наций, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
20 марта, 17:43
Женская сборная Швеции победила в зачете Кубка наций, Франция – 2-я, Норвегия – 3-я
19 марта, 17:04
Дмитрий Губерниев: «Cитуация с ценами в России меня реально волнует. Жизнь пенсионеров в таких условиях представить сложно»
18 марта, 14:22
Чемпионат мира среди юношей и юниоров. Франция победила в мужской эстафете у юниоров, Италия – у юношей
7 марта, 17:24
Александр Тихонов: «Американцев никто никогда не отстранит. Они считают себя хозяевами земного шара, а нас везде дисквалифицируют»
4 марта, 09:52
Зайцева о работе с детьми: «Как можно больше привлекаем их к занятиям лыжами и биатлоном. У меня катаются с удовольствием»
17 февраля, 18:21
Губерниев о возможном снятии санкций с российского спорта: «Особых предпосылок к этому нет. Будет противодействие очень большого количества стран»
8 февраля, 12:13
Кубок IBU. Боте, Энафф, Гигонна, Пирхер одержали победы, Германия и Швеция выиграли эстафеты на этапе в Брезно-Осрблье
17 января, 13:42
Поварницын о 21-м месте в гонке преследования: «Вышел разобранный. После болезни сказывается плохое самочувствие»
17 января, 10:40
Наталия Шевченко: «В столовой ходим в масках, руки и все столовые приборы постоянно обрабатываем спиртом»
16 января, 10:41
Рекомендуем