Смольский о Бьорндалене в роли президента IBU: «Ему этот пост не подойдет. Потому что он сторонник справедливости и правильных решений»

Смольский: Бьорндалену не подойдет пост главы IBU, он сторонник справедливости.

Белорусский биатлонист Антон Смольский поделился мнением, сможет ли восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален возглавить Международный союз биатлонистов (ISU).

- Наверное, многое насчет допуска будет решаться на конгрессе IBU в сентябре. Сейчас появляются слухи, что на пост президента на этом конгрессе может баллотироваться Бьорндален. В России считают, что Уле Эйнар был бы хорошим вариантом для нас. Как ты думаешь?

– Как-то не хочется оскорблять и высказываться об IBU плохо, но тем не менее, зная Уле Эйнара лично, думаю, что ему этот пост в данное время не подойдет. Почему? Потому что он сторонник справедливости и правильных решений. К сожалению, мы видим, что IBU не принимает самостоятельных решений, а принимает ненужные рекомендации, которые неизвестно откуда получает.

- Видел, что в период прошедшего отпуска вы с ним и его женой Дарьей Домрачевой виделись на хоккее в Минске. Не разговаривали с ним на тему допуска или о выдвижении на пост президента IBU?

– Мы общались о нашем виде спорта и о лыжных гонках. У нас единое мнение, что лыжные гонки без России – это несмотрибельный вид спорта, что они превратились в чемпионат Норвегии. Также Уле Эйнар говорил, что в биатлоне так же угасает интерес болельщиков и им нужны новые имена и новая борьба. Беларусь и Россия – это те сборные, которые могут поднять интерес к биатлону и рейтинги телетрансляций. Поэтому о допуске мы общались.

По поводу выдвижения его кандидатуры на выборах президента IBU – как раз из нашего разговора я понял, что Уле Эйнар не сильно горит желанием брать эту должность на себя. Это огромная ответственность, от него будут ждать многих решений. Уверен, что Бьорндален не боится ответственности, но, возвращаясь к тому, что уже сказал, он сторонник справедливости и правильных решений, – сказал Смольский.