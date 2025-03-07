«Мы за то, чтобы отчисления адекватно росли». «Фонбет» – об увеличении отчислений букмекеров
Управляющий акционер «Фонбет» Валентин Голованов высказался о росте ставки целевых отчислений букмекеров.
«Мы за то, чтобы отчисления адекватно росли, адекватно размеру рынка, адекватно тем тратам, которые нужно делать на спорт. И «Фонбет» это устраивает», – заявил Голованов.
По итогам 2024 года букмекеры заплатили 35,3 млрд рублей в качестве отчислений на развитие спорта. Сумма выросла почти в 2 раза по сравнению с 2023 годом.
На данный момент букмекеры платят отчисления по ставке 2% от выручки. К 2028 году процент увеличится до 2,5%.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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