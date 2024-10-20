«Ман Сити» в концовке вырвал победу у «Вулверхэмптона». В лайве на «горожан» давали 8.10
«Манчестер Сити» на выезде обыграл «Вулверхэмптон» в 8-м туре АПЛ (2:1).
До матча «горожане» котировались явными фаворитами за 1.32. В лайве при счете 1:1 коэффициент на «Ман Сити» поднялся до 8.10. Букмекеры ожидали, что игра получится результативной – тотал больше 2,5 зашел за 1.42.
У «Вулверхэмптона» до сих пор нет побед в текущем сезоне АПЛ.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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