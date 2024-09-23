Спортс’’ ищет контент-менеджера для раздела «Ставки»
Спортс в поиске контент-менеджера, который поможет нам наполнять раздел прогнозами на матчи.
Как выглядит эта работа? Мы ищем человека, который организует и будет держать под контролем процесс публикации прогнозов на главные футбольные матчи. Понадобится общаться с авторами, чтобы координировать их работу, заниматься базовой редактурой и самостоятельно оформлять другие прогнозы.
Что необходимо? Грамотность, способность организовать эффективное взаимодействие с коллегами, готовность адаптироваться к формату и следовать ему.
Работа – полностью удаленная, вы можете жить в любом городе любой страны и находиться в каком угодно часовом поясе.
Что еще понадобится (и можно будет) делать?
• Готовить материалы для раздела «Ставки» на основе статистики
• Взаимодействовать с SEO-специалистами внутри компании и общаться с пиар-службами наших партнеров для получения эксклюзивов
• Собирать релевантный контент в открытых источниках
• Подключаться к редакционной работе раздела «Ставки»
Если интересует такая работа – что делать? Напишите нам на stavki@sports.ru или заполните форму.
А внутри:
1) Расскажите о себе самое важное – почему вы хотите у нас работать
2) Покажите, на какие медиа с точки зрения подачи, языка и форматов ориентируетесь, что сами смотрите/читаете
3) Обрисуйте свой опыт – профильный, смежный или любой другой, который считаете важным подчеркнуть в контексте конкретной вакансии
В теме письма укажите «Контент-менеджер раздела «Ставки» на Спортсе».
Удачи!
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- Угрозы
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