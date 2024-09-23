Спортс’’ ищет контент-менеджера для раздела «Ставки»

Приглашаем на удаленную работу грамотного человека со способностями организатора.

Спортс в поиске контент-менеджера, который поможет нам наполнять раздел прогнозами на матчи.

Как выглядит эта работа? Мы ищем человека, который организует и будет держать под контролем процесс публикации прогнозов на главные футбольные матчи. Понадобится общаться с авторами, чтобы координировать их работу, заниматься базовой редактурой и самостоятельно оформлять другие прогнозы.

Что необходимо? Грамотность, способность организовать эффективное взаимодействие с коллегами, готовность адаптироваться к формату и следовать ему.

Работа – полностью удаленная, вы можете жить в любом городе любой страны и находиться в каком угодно часовом поясе.

Что еще понадобится (и можно будет) делать?

• Готовить материалы для раздела «Ставки» на основе статистики

• Взаимодействовать с SEO-специалистами внутри компании и общаться с пиар-службами наших партнеров для получения эксклюзивов

• Собирать релевантный контент в открытых источниках

• Подключаться к редакционной работе раздела «Ставки»

Если интересует такая работа – что делать? Напишите нам на stavki@sports.ru или заполните форму .

А внутри:

1) Расскажите о себе самое важное – почему вы хотите у нас работать

2) Покажите, на какие медиа с точки зрения подачи, языка и форматов ориентируетесь, что сами смотрите/читаете

3) Обрисуйте свой опыт – профильный, смежный или любой другой, который считаете важным подчеркнуть в контексте конкретной вакансии

В теме письма укажите «Контент-менеджер раздела «Ставки» на Спортсе».

Удачи!