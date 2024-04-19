Юрген Клопп — новый герой шоу «Улица Гусева» на канале «Суперлига»

На YouTube-канале «Суперлига» вышел новый выпуск программы «Улица Гусева», в котором известный комментатор и амбассадор БК «Лига Ставок» Виктор Гусев рассказывает о главном тренере «Ливерпуля» — Юргене Клоппе.

Виктор Гусев расскажет про самый продолжительный и успешный этап карьеры Клоппа: как он мог оказаться в «Манчестер Юнайтед», но выбрал «Ливерпуль», про тренерский стиль и удивительное чувство юмора Юргена, про драматичные финалы, главные победы и наследие Клоппа.

Своим мнением также поделятся приглашенные эксперты — тренер Леонид Слуцкий, комментатор Александр Неценко, продюсер Николай Маратканов и журналист Алексей Ярошевский.

«Улица Гусева» — программа известного комментатора о звёздах мирового футбола.

Полный выпуск по ссылке: https://youtu.be/14ULYPetZaQ