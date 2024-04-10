BetBoom запускает акцию «Доехали» ко дню космонавтики

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Какие условия акции и период проведения?

Акция продлится с 10 по 14 апреля. Для участия необходимо быть зарегистрированным на сайте BetBoom, сделать ставку на сумму 1961 рубль, с коэффициентом от 1.3 на любое событие из раздела «спорт».

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