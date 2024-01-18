«Пари НН» объявил о создании второй команды. Она будет играть во Второй лиге

В структуре футбольного клуба «Пари НН» появилась вторая команда.

«18 января 2024 года стало днем рождения нового коллектива – «Пари НН-2».

Вторая команда вошла в структуру клуба «Пари НН». Она будет выступать во Второй лиге (дивизион «Б»). Домашней ареной «Пари НН-2» станет стадион «Локомотив».

В тренерский штаб «Пари НН-2» перевели наставников молодежной команды «Пари НН»: Валерия Бурлаченко, Сергея Павлова и Александра Калачева», – сообщили в БК PARI.

«Мы очень благодарны руководству нашего клуба: председателю совета директоров «Пари НН» Дмитрию Юрьевичу Кондратову и генеральному директору Давиду Валерьевичу Мелик-Гусейнову за создание второй команды.

Это очень нужное и большое дело для развития молодых футболистов. Наша команда будет тем самым буфером для ребят между молодежным и профессиональным футболом.

Основу «Пари НН-2» составят парни 2004 года рождения, которые по регламенту уже не могут играть за молодежку. Естественно, найдется место в команде футболистам и других возрастов, и мы будем развивать их и наигрывать для главной команды», – заявил главный тренер «Пари НН-2» Валерий Бурлаченко.

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