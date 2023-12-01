Тотал меньше 4,5 сыграл в 6 из 8 последних матчей «Локомотива». С «Сочи» пройдет за 2.25

«Сочи» примет «Локомотив» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

В 6 из 8 последних матчей ярославского клуба сыграл тотал меньше 4,5. В сегодняшней игре он пройдет за 2.25.

«Локомотив» – фаворит матча с коэффициентом 1.51. Победа «Сочи» идет за 5.70, ничья – за 4.90.

Встреча пройдет 1 декабря и начнется в 19:30 мск.

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