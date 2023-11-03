Клиент Olimpbet превратил 500 рублей в 152 тысячи благодаря экспрессу на КХЛ

Экспресс из восьми матчей Континентальной хоккейной лиге принес клиенту Olimpbet выигрыш в размере 152 875 рублей. Сумма ставки составила 500 рублей. Общий коэффициент, включая бонус на экспресс от букмекерской компании, составил 305.75.

Среди отобранных пользователем в линии КХЛ на сайте Olimpbet матчей оказался и поединок «Салават Юлаев» — «Амур». Напомним, что клуб из Хабаровска и Olimpbet являются партнерами. Но в экспресс отправилась ставка на домашнюю победу уфимцев в основное время с коэффициентом 1.99. Встреча закончилась со счетом 4:1 в пользу «Салавата».

В игре СКА — «Ак Барс» клиент БК поставил на гостевую победу казанцев с кэфом 3.10. После первого периода СКА вел со счетом 2:1, но во второй 20-минутке матча «Ак Барс» забросил дважды и сохранил победный счет (3:2) до конца игры.

И еще немного беттинг-магии добавили в экспресс хоккеисты минского «Динамо» и «Северстали». Клиент Olimpbet поставил на победу череповчан в основное время с коэффициентом 3.12. И снова для победы понадобился камбэк. Уступая по ходу матча (0:1), «Северсталь» дважды забросила и сберегла победные 2:1 до конца игры.

Букмекерская компания Olimpbet поздравляет счастливчика с победой и напоминает, что всех новых игроков ждет специальная акция — 100% возврат ставки в случае, если первое пари не сыграет.