Букмекер «Спортбет» приостановил работу до 6 октября

Теги Ставки на спорт Ставки на футбол Ставки на хоккей Ставки на сегодня Ставки

Во вторник на сайте легального букмекера «Спортбет» появилось сообщение, что с 20 сентября приостановлена регистрация новых клиентов, а с 26 сентября будет недоступна возможность заключать пари. При этом с 29 сентября по 6 октября будет недоступно проведение любых операций в личном кабинете, включая вывод средств.

Ориентировочная дата возвращения – 6 октября. Приостановка объясняется переездом на новую платформу. По данным SimilarWeb в августе трафик сайта составил 20 400 визитов.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Запрещать азартные игры самим себе – предложение Минфина. А как это?

Управляющий партнер PARI считает, что в сентябре легальные букмекеры примут рекордные 100 млрд рублей депозитов

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий