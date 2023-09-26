Букмекер «Спортбет» приостановил работу до 6 октября

Во вторник на сайте легального букмекера «Спортбет» появилось сообщение, что с 20 сентября приостановлена регистрация новых клиентов, а с 26 сентября будет недоступна возможность заключать пари. При этом с 29 сентября по 6 октября будет недоступно проведение любых операций в личном кабинете, включая вывод средств.

Ориентировочная дата возвращения – 6 октября. Приостановка объясняется переездом на новую платформу. По данным SimilarWeb в августе трафик сайта составил 20 400 визитов.

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