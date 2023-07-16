Карлос Алькарас выиграл «Уимблдон». Он был андердогом в финале

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Карлос Алькарас обыграл Новака Джоковича в финале «Уимблдона». Испанец выиграл второй «Большой шлем» в карьере, а до старта турнира котировался вторым на победу после Новака Джоковича. Коэффициент на итоговую победу до старта турнира был 4.70.

В финале на победу Карлоса давали 2.48

Маркета Вондроушова выиграла «Уимблдон», хотя коэффициент на победу был 201.00. В финале она тоже была аутсайдером

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КАРЛОС АЛЬКАРАС! Выиграл «Уимблдон» у Джоковича, который брал титул 4 раза подряд

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