У Андреевой самые высокие шансы на победу на «Уимблдоне» среди россиянок

Российская теннисистка Мирра Андреева победила в квалификации «Уимблдона» немку Тамару Корпач в трех сетах. Она во второй раз в карьере вышла в основную сетку турнира «Большого шлема».

За два месяца до этого Андреевой исполнилось 16 лет. Это ее первые соревнования на траве.

Победа Андреевой на «Уимблдоне» оценивается коэффициентом 28.00. Ее соперник по первому раунду станет известен позже.

Есть и еще один вариант – победительницей женского «Уимблдона» станет российская теннисистка за 7.00. Помимо Андреевой в основной сетке поучаствуют сразу несколько спортсменок из России, включая Дарью Касаткину, Веронику Кудерметову, Людмилу Самсонову, Екатерину Александрову и Анастасию Потапову.

Победа Александровой и Самсоновой на турнире котируется за 32.00, Кудерметовой – за 41.00, Касаткиной – за 78.00.

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