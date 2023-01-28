Australian Open, финал: Рыбакина в погоне за вторым титулом Большого шлема

В субботу, 28 января, в Мельбурне определится победитель Открытого чемпионата Австралии по теннису в одиночном женском разряде.

(25) Елена Рыбакина – (5) Арина Соболенко (Беларусь)

27 января, 14:30 (время Астаны)

В последние выходные января станут известны все триумфаторы АО-2023. Казахстанские любители тенниса с особым пристрастием, конечно же, будут следить за решающим матчем среди женщин, в котором сыграет представительница нашей страны Елена Рыбакина.

Противостоять ей будет Арина Соболенко из Беларуси – соперница очень сильная и непростая для Рыбакиной. Елена проиграла ей три из четырех очных поединка в профессиональной карьере. Вот и эксперты из Olimpbet полагают, что у Соболенко шансов на победу в финале Открытого чемпионата Австралии больше: П1 – 2.15, П2 – 1.74.

Но ведь казахстанской теннисистке не привыкать в Мельбурне к статусу андердога. Рыбакина уже четырежды встречалась на АО-2023 с противницами, имевшими более высокий номер посева, и всякий раз Елена выходила победительницей.

Соболенко же откровенно везло со жребием, она всего однажды на пути к решающему сражению австралийского «мэйджора» играла с сеяной соперницей – швейцаркой Белиндой Бенчич в четвертом круге. К тому же стоит учесть, что у Арины, в отличие от казахстанки, нет опыта побед в одиночных финалах Гранд-слэмов. Да и тот единственный выигрыш в личных встречах у Рыбакиной случился совсем недавно, в декабре 2022 года на соревнованиях Мировой теннисной лиги в ОАЭ.

В общем, шансы у Елены на победу во втором за карьеру турнире «Большого шлема», несомненно, есть. И, можно сказать, что они очень даже неплохие.

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