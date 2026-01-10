У Энтони Дэвиса повреждены связки левой руки, центровой «Далласа» может пропустить от 6 недель до нескольких месяцев
Энтони Дэвис может выбыть из строя на длительный срок.
Инсайдер Шэмс Чарания сообщил, что у центрового «Далласа» Энтони Дэвиса повреждены связки левой руки. Баскетболист ждет альтернативного мнения по поводу необходимости операции.
Дэвис пропустит минимум 6 недель, а в случае хирургического вмешательства – несколько месяцев, и точно не восстановится до дедлайна обменов.
Из-за различных травм баскетболист отыграл лишь 18 матчей в текущем сезоне, набирая в среднем 20,4 очка и 10,8 подбора.
