У Энтони Дэвиса повреждены связки левой руки, центровой «Далласа» может пропустить от 6 недель до нескольких месяцев

Энтони Дэвис может выбыть из строя на длительный срок.

Инсайдер Шэмс Чарания сообщил, что у центрового «Далласа » Энтони Дэвиса повреждены связки левой руки . Баскетболист ждет альтернативного мнения по поводу необходимости операции.

Дэвис пропустит минимум 6 недель, а в случае хирургического вмешательства – несколько месяцев, и точно не восстановится до дедлайна обменов.

Из-за различных травм баскетболист отыграл лишь 18 матчей в текущем сезоне, набирая в среднем 20,4 очка и 10,8 подбора.