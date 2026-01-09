«Новый Орлеан» сообщил, что Уильямсон, Мерфи, Джонс, Куин и Фирс недоступны для обмена в это трансферное окно
«Пеликанс» решили сохранить ядро состава в текущем сезоне.
Инсайдер Крис Хэйнс сообщил о решении «Нового Орлеана» провести остаток сезона с ядром нынешнего состава.
Клуб проинформировал другие организации, что форварды Зайон Уильямсон, Трей Мерфи и Херберт Джонс, а также перспективные новички центровой Дерик Куин и защитник Джеремайя Фирс недоступны для обмена в это трансферное окно.
«Пеликанс» идут с 29-м в лиге результатом 8-31, уступив в 9 из последних 10 матчей. Их драфт-пик 1-го раунда отходит «Атланте».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Криса Хэйнса
