«Новый Орлеан» сообщил, что Уильямсон, Мерфи, Джонс, Куин и Фирс недоступны для обмена в это трансферное окно

«Пеликанс» решили сохранить ядро состава в текущем сезоне.

Инсайдер Крис Хэйнс сообщил о решении «Нового Орлеана» провести остаток сезона с ядром нынешнего состава.

Клуб проинформировал другие организации, что форварды Зайон Уильямсон , Трей Мерфи и Херберт Джонс , а также перспективные новички центровой Дерик Куин и защитник Джеремайя Фирс недоступны для обмена в это трансферное окно.

«Пеликанс» идут с 29-м в лиге результатом 8-31, уступив в 9 из последних 10 матчей. Их драфт-пик 1-го раунда отходит «Атланте».