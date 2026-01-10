Евролига. «Жальгирис» разгромил «Црвену Звезду», «Барселона» обыграла «Партизан» и другие результаты
Сегодня прошли пять матчей регулярного сезона Евролиги.
Литовский «Жальгирис» разгромил сербскую «Црвену Звезду», испанская «Барселона» уверенно справилась с сербским «Партизаном».
Регулярный чемпионат
Положение команд: Хапоэль Тель-Авив Израиль – 14-6, Монако – 14-7, Валенсия Испания – 14-7, Барселона Испания – 14-7, Фенербахче Турция – 13-7, Реал Испания – 13-8, Панатинаикос Греция – 13-8, Олимпиакос Греция – 12-8, Жальгирис Литва – 12-9, Црвена Звезда Сербия – 11-10, Милан Италия – 11-10, Виртус Италия – 10-11, Дубай ОАЭ – 10-11, Маккаби Тель-Авив Израиль – 8-13, Париж Франция – 7-13, Бавария Германия – 7-14, Баскония Испания – 7-14, Анадолу Эфес Турция – 6-15, Виллербан Франция – 6-15, Партизан Сербия – 6-15.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости